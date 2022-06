Veliko odkritje: odkopali veliko mesto (FOTO)

Osem mesecev trdega dela se je splačalo, mehiški arheologi so namreč odkopali ruševine starodavnega majevskega mesta, ki se je skrivalo na območju, kjer oblasti načrtujejo nov industrijski park.

Duh človeštva

Najdišče, kjer so bili palače, piramide in trgi, se imenuje Xiol, ki pomeni duh človeštva, leži pa v bližini Meride na jukatanskem polotoku na jugovzhodu države.

Na tem območju sicer načrtujejo industrijski park. FOTOGRAFIJE: Lorenzo Hernandez/Reuters

Arhitekturni slog metropole, ki ga imenujejo Puuc, je značilen za majevsko kulturo in južni Jukatan, v mestu, ki je živelo med letoma 600 in 900 našega štetja in je veljalo za veliko, pa naj bi prebivalo več kot štiri tisoč ljudi iz različnih družbenih razredov, kar potrjuje raznolikost zgradb, med katerimi so tako razkošne palače za svečenike in uradnike kot manjše hiše za navadne smrtnike.

Mesto je živelo med letoma 600 in 900 n. št.

Vse skupaj je povezoval osrednji trg z vodnjakom, ob katerem so živeli najpremožnejši in najpomembnejši, uporabljali pa so ga tudi za obrede. V neposredni bližini mesta je bilo pokopališče, pokojne, tako odrasle kot otroke, pa so na oni svet pospremili z orodjem, darovi za bogove in različnimi osebnimi predmeti. Kakor na številnih drugih arheoloških najdiščih v bližini so tudi v Xiolu odkrili ostanke morskih živali, kar pomeni, da je ribištvo pri prehranjevanju dopolnjevalo poljedelstvo, izkopali pa so še številne ostanke orodja ter različnih pripomočkov in lončenega posodja.

Za zdaj so na površje spravili 12 struktur, odkopali pa jih bodo še 76, naznanjajo arheologi, ki so presenetljivo dobro ohranjen Xiol odkrili po naključju, in sicer med gradnjo parka; dela bodo morala zdaj počakati na konec izkopavanj. Arheološke zaklade bodo prej ustrezno zavarovali, pomembno kulturno dediščino pa bodo ustrezno vključili v nov industrijski projekt, zagotavljajo načrtovalci.