Odjeknilo v tovarni eksploziva, najmanj trije mrtvi

V eksploziji v tovarni eksploziva v bližini mesta Chieti v osrednji Italiji so umrli najmanj trije tam zaposleni, poročajo italijanski mediji.



Eksplozija je odjeknila zgodaj popoldne v podjetju Esplodenti Sabino, ki proizvaja eksploziv, ukvarja pa se tudi z deaktivacijo bomb, min in drugih eksplozivnih teles, piše na spletni strani podjetja.



Župan kraja Casalbordino, kjer je tovarna, Filippo Marinucci je povedal, da so v eksploziji umrli trije ljudje, ki so bili tam zaposleni.



Na kraj dogodka so prispela številna reševalna vozila. Na območju so prekinili cestne in železniške povezave.