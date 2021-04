Odgrinja se tančica skrivnosti o NLP

John Ratcliffe je želel, da bi dokumente objavili že prej, a se to ni zgodilo. FOTO: Office Of The Director Of Intelligence/wikipedia

1.

junija naj bi jih objavil Pentagon.

Ti predmeti so uganka predvsem zaradi načina gibanja, saj s tehnologijo, s katero trenutno razpolagamo, ne bi mogli ustvariti zračnih plovil, ki bi se gibala na tak način.

Nekdanji direktor Nacionalnega urada za obveščevalno dejavnost (DNI)je med pogovorom za ameriško televizijsko mrežo Fox namignil, da obstaja poročilo, ki bo končno pojasnilo, kaj se skriva za nenavadnimi videnji neznanih letečih predmetov, predvsem pa naj bi bilo polno pomembnih razkritij.Ratcliffe je dejal, da je imel kot direktor urada dostop do večine obveščevalnih podatkov, tudi tistih z oznako tajno, več od njega pa da jih je videl samo še nekdanji ameriški predsednik. Ko ga je novinarka vprašala, ali je res videl neznane leteče predmete, se je najprej presenečen zahihital, nato pa dejal, da obstaja veliko tega, kar zdaj sicer imenujejo »neidentificirani pojavi v zraku« oziroma z angleško kratico UAP, ter dodal, da bo vlada dokumente o teh pojavih kmalu javno objavila.Sam si je sicer želel, da bi se to zgodilo veliko prej, še za časa njegovega službovanja v uradu, zdaj naj bi Pentagon dokumente objavil 1. junija.V dokumentih, kot smo na kratko že pisali, so pričevanja pripadnikov ameriške mornarice in vojnega letalstva, ki so med opravljanjem službenih nalog opazili nenavadne pojave v zraku in o njih poročali nadrejenim, a je njihove izjave Pentagon spravil pod oznako tajno. Da ti dokumenti res obstajajo, je v eni svojih knjig pisal tudi raziskovalec in astrofizik, v njej navaja izjave sodelavca in raziskovalca, ki mu je omenil, da je že pred leti videl pet centimetrov debel arhiv z informacijami o nenavadnih letečih predmetih, ki so jih opazili vojaški sateliti.Ti predmeti so velika uganka predvsem zaradi načina gibanja, saj ljudje s tehnologijo, s katero trenutno razpolagamo, ne bi mogli ustvariti zračnih plovil, ki bi se gibala na tak način. Letijo denimo z nadzvočno hitrostjo, a ne da bi proizvedla kakršen koli zvok. Znano je, da večina letal, ki jih je izdelal človek, pri izjemno veliki hitrosti prebije tako imenovani zvočni zid, posledica pa je glasen pok, ki je sicer slišen zgolj opazovalcem, piloti ga denimo ne zaznajo.