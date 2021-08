Oderuhi na Hrvaškem: zaračunal trikratno, turist vse posnel (VIDEO)

Na Hrvaškem se počasi končuje turistična sezona, kar pomeni, da je treba od turistov v čim krajšem času iztisniti čim več. Tako je neki taksist v Splitu tujemu turistu za pot od hotela do letališča zaračunal 900 kun oziroma 120 evrov. Sicer je za takšno vožnjo cena 40 do 45 evrov. Za 22 kilometrov je torej taksist zaračunal kar trojno. Še več, turista je pustil kar na avtobusni postaji v bližini letališča, je poročal Dalmatinski portal.



Turist je prevaro posnel in objavil na spletu kot opozorilo, je pa dodal, da je razen te neprijetne izkušnje Split zanj čudovito mesto.







So pa dejanje oderuškega taksista že obsodili njegovi kolegi iz Kaštela.



Kakšne pa so vaše izkušnje? Zaupajte nam jih prek spodnjega obrazca.



Komentarji: