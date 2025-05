Bila je tarča posmeha, nato je 26-letnica postala milijonarka (FOTO)

Škotinja Liv Conlon je bila od mladih nog izjemno ambiciozna in podjetna. Že pri 13 letih je začela uvažati blago s Kitajske in ga preprodajati prek spleta, tako je zaslužila prvih 6000 evrov. Kljub temu so njeni sošolci in učitelji njene poslovne ambicije pogosto zasmehovali. Zaradi nenehnega ustrahovanja je pri 16 letih pustila šolo. Učitelji so jo opozarjali, da si uničuje prihodnost, vendar enostavno ni več zdržala pritiska. Naključje je hotelo, da je njena mama Ali tedaj neuspešno prodajala hišo, kupljeno na dražbi. Liv ji je predlagala, naj cene ne zniža, temveč hišo preuredi tako, da bo bolj privlačna za kupce.

Pri 13 letih je začela uvažati kitajsko robo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Potem ko je Liv hišo opremila s pohištvom in dodatki, so jo prodali v treh dneh, in to za višjo ceno od pričakovane. Tako se je rodila ideja za podjetje ThePropertyStagers. Podjetje je v prvem letu poslovanja zaslužilo 35.000 evrov, v drugem pa že 1,16 milijona. Leta 2023 je ustanovila še podjetje StagerBoss, namenjeno svetovanju ženskam v ZDA pri zagonu nepremičninskih podjetij. Že v prvem letu je ustvarilo pol milijona prihodkov.

Liv je zdaj stara 26 let in živi v razkošju, ima vile v domovini (Glasgow) in tujini (Španiji) ter pogosto potuje po svetu, pred kratkim je rodila sina Casha. Pravi, da je njen delovni teden, še posebno zdaj, ko je mama samohranilka, precej divji: »Zavedam se, da je moj urnik za marsikoga ekstremen in da ni za vsakogar, ampak meni ustreza.«