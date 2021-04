Od prve istospolne poroke je minilo 20 let

Orali so ledino

29

držav je do danes uzakonilo istospolno zakonsko zvezo.

Bilo je pred dvajsetimi leti, ko sta Nizozemcainnaredila zgodovinski korak: kot prvi istospolni par na svetu sta si prisegla večno zvestobo, njunemu zgledu so v nekajminutnem razmiku sledili še trije pari.Vse je v zakon pospremil takratni amsterdamski župan. Datum je bil prvi april in poroka ni bila nikakršna potegavščina, kot so nekateri namigovali. Šlo je še kako zares, Nizozemski pa je sledilo še skoraj trideset drugih držav, so zadovoljni glavni igralci prelomnega dogodka, šest moških in dve ženski, ki so vsa leta ohranili stike in so upravičeno ponosni, da so skupaj orali ledino za pravičnost in ljubezen.Vsi zakoni so še danes srečni razen enega: tega je namreč leta 2011 razdrla tragedija, ko je 55-letni moški umrl zaradi srčne kapi, njegov mož je tako postal vdovec. A kljub temu je hvaležen za leta, ki jih je lahko v zakonu preživel z izbrancem, mož ali žena se pač sliši povsem drugače kakor partner ali partnerica, se strinjajo vsi.Dvajsetletnico zakona so preživeli v krogu najbližjih, srečanje, kakršno so najprej načrtovali, je pač preprečil covid-19, a nič ne de, povedo, pomembno je, da je po toliko letih ljubezen še vedno močna in trdna, da nikoli niso podvomili o pravilnosti svoje odločitve in da je njihov pogum pomagal do boljšega jutri toliko drugim ljudem po Evropi in svetu.Še pred dvema desetletjema so jim namreč mnogi zatrjevali, da bo Nizozemska pri takšni zakonodaji osamljena, a so kmalu spoznali, da so bili v zmoti: istospolne poroke so namreč pozneje priznale še številne druge države EU pa tudi ZDA, Avstralija, Republika Južna Afrika, Argentina, Mehika, Ekvador, Brazilija in nekatere druge, skupno jih je 29. Slovenije še ni med njimi.