Od prižigalca luči do izjemnega politika

Ste vedeli, da je bil ameriški politik slovenskega rodu Frank Lausche doslej edini petkrat izvoljeni guverner države Ohio? Kaj pa da se je od dečka, ki je na ulicah prižigal luči in prodajal časopise, po drugi svetovni vojni povzpel vse do izjemnega politika, znanega po svoji integriteti, nepristranskosti in boju proti segregaciji v šolah? Ali ste, na primer, vedeli, da je bil Frank Lausche zaslužen za okoljevarstveni ukrep, s katerim je bilo na površinah Ohia, opustošenih z rudarjenjem, zasajenih kar 27 milijonov dreves? Ter da je edini Slovenec doslej, ki se je (leta 1956) pojavil na naslovnici revije Time?Na predvečer ...