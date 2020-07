Od prepovedane do eksperimentalne zabave

4

tisoč prostovoljcev bo simuliralo koncertno dogajanje.

Kljub omejitvenim ukrepom in zagroženim strogim globam ter kaznim je tistih, ki jim je za morebiten razmah okužb z novim koronavirusom očitno vseeno, zelo veliko. Konec tedna so v Frankfurtu aretirali 39 ljudi, ki so se udeležili številno obiskane t. i. koronazabave, med žurerji pa je izbruhnil tudi pretep.Zabave v središču Frankfurta postajajo kar stalnica glede na to, da so nočni klubi in bari v Nemčiji zaprti, predvsem mladi se tako že redno zbirajo na mestnih trgih. Konec tega tedna jih je bilo na kupu kar 3000, okoli treh zjutraj, ko jih je ostala le še petina, pa so izbruhnili neredi in pretepi, med katerimi so letele steklenice. Policisti, ki so varovali območje, so morali posredovati, takrat pa so se udeleženci zabave oziroma protesta proti strogim ukrepom spravili tudi nad može postave. Ti so nazadnje prijeli žensko in 38 moških, starih od 17 do 23 let.Prav takšne zabave so za znanstvenike postale nov predmet obravnave. Na univerzitetno kliniko Halle blizu Leipziga so sklenili povabiti 4000 mladih prostovoljcev, ki niso bili nikoli okuženi z novim koronavirusom, na eksperimentalni dogodek, da bi ugotovili, kako se širi na večji prireditvi. Z izsledki bi lahko poskrbeli za učinkovitejše zajezitvene ukrepe, so prepričani.Sodelujoči se bodo udeležili koncerta nemškega pevca, ob vhodu jih bodo še enkrat testirali, jim dali zaščitno masko in fluorescenčno razkužilo, ki bo hkrati označevalno sredstvo za preverjanje, katerih površin se obiskovalci takšnih prireditev najpogosteje dotikajo. Med koncertom se bodo ravnali po navodilih: prvič bodo lahko povsem sproščeni, drugič bodo sami kar se da odgovorno ohranjali varnostno razdaljo, tretjič pa jih bodo organizatorji razredčili in posedli.