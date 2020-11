Od nedelje spremembe pri prehajanju meje in na seznamih držav

Kako se izogniti karanteni?

Na rdečem seznamu držav oziroma njihovih delov, ob vrnitvi iz katerih je razen izjem obvezna karantena, bodo po novem celotna območja Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Od italijanskih dežel pa je izjema samo Kalabrija. Na rdečem seznamu bo od ponedeljka, ko bo nov odlok o prehajanju meja predvidoma začel veljati, tudi Srbija.Na rdečem seznamu bodo po novem vse hrvaške županije, medtem ko jih je trenutno 14. Z rdečo barvo bosta med drugim označeni tudi obmejni istrska in primorsko-goranska županija, ki sta trenutno na oranžnem seznamu. Vlada je na seznam držav s slabimi epidemiološkimi razmerami uvrstila tudi avstrijsko Koroško, kar pomeni da bo na njem po novem celotna Avstrija. To velja tudi za Madžarsko, po novem ne bo izjema nobena administrativna enota več. Od 20 italijanskih dežel pa na oranžnem seznamu ostaja samo Kalabrija, vse druge bodo na rdečem.Italija sicer v petek uvaja svojo razvrstitev na rdeče, oranžne in rumene dežele. Kalabrija bo ena od štirih rdečih dežel, kjer bodo uvedli najstrožje ukrepe za zajezitev virusa.Na rdečem seznamu bodo po novem tudi celotna območja Srbije, Španije, Cipra, Bolgarije, Vatikana in San Marina. Seznam se bo podaljšal s 116 na 147 držav, od nekaterih so na njem samo določene administrativne regije.Karanteni ob prihodu iz teh držav se je mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na novi koronavirus. Brez karantene pa je vstop dovoljen tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu ali člani tujih uradnih delegacij.Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi. Nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, če potujejo skupaj.Notranji ministerje na današnji predstavitvi sprememb odloka posebej opozoril, da enake omejitve kot za slovenske državljane veljajo tudi za tuje državljane, ki pri nas začasno ali stalno bivajo in imajo sorodnike v državah nekdanje Jugoslavije.Vlada je sicer podaljšala tudi zeleni seznam držav, na katerem so zgolj tretje države. Na njem so nove Japonska, Južna Koreja, Ruanda, Singapur in Tajska. Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na tem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.