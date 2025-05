Od junija bodo telefoni in tablice živeli dlje

V EU bodo z 20. junijem začela veljati nova pravila, ki naj bi podaljšala življenjsko dobo pametnih telefonov in tablic, predvsem pa izboljšala možnost njihovega popravila. Med vidnejšimi novostmi je nova energijska nalepka, na kateri bo naveden razred vzdržljivosti in popravljivosti.

Kot so spomnili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), je EU leta 2020 v okviru zelenega dogovora sprejela nov akcijski načrt krožnega gospodarstva z namenom omejitve porabe naravnih virov in izboljšanja krožnosti izdelkov. Ta načrt vključuje tudi nova pravila za oblikovanje mobilnih telefonov in tablic, ki bodo bolj učinkoviti z vidika rabe virov, in nova pravila za podaljšanje njihove življenjske dobe z bolj vzdržljivimi baterijami in popravljivimi zasnovami.

Nove nalepke

Nova pravila med drugim prinašajo novo energijsko nalepko za pametne telefone in tablice. Podobna bo nalepki za gospodinjske aparate, poleg barvne lestvice energijske učinkovitosti pa bo prikazovala tudi, koliko časa baterija deluje z enim polnjenjem in koliko polnilnih ciklov zdrži, preden izgubi več kot 20 odstotkov prvotne zmogljivosti.

Kot so pojasnili na ZPS, naprave, ki delujejo dlje časa z enim polnjenjem, potrebujejo redkejše polnjenje, kar podaljšuje življenjsko dobo baterije, pri bolj učinkovitih napravah pa je tudi manjša poraba energije za polnjenje.

Nova energijska nalepka bo vključevala tudi oceno popravljivosti. Lažje kot je razstaviti napravo in zanjo najti nadomestne dele, višji bo njen razred. Na ZPS so ob tem izpostavili, da cena nadomestnih delov in storitev popravila ni vključena v končno oceno.

Daljša življenjska doba

Na nalepki bodo na voljo tudi dodatne informacije o vzdržljivosti, kot sta odpornost naprave proti nenamernim padcem ter zaščita pred vdorom prahu in vode.

Nova obvezna pravila oblikovanja bodo po prepričanju ZPS medtem zagotovila, da bodo vsi pametni telefoni in tablice, ki bodo dostopni na trgu EU, privzeto trajnejši, bolj popravljivi in nadgradljivi. Pametni telefoni in tablice bodo imeli skladno z novimi pravili daljšo življenjsko dobo baterije in jih bo mogoče lažje razstaviti za popravilo.

Prav tako bodo potrošnikom najmanj sedem let po nakupu dostopni navodila za popravilo in rezervni deli, vsak proizvajalec pa bo moral zagotoviti nadgradnjo programske opreme in operacijskega sistema za vsaj pet let, so še zapisali na ZPS.