Ponoven skok okoužb: od doma le na testiranje

Medtem ko po svetu sproščajo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, včeraj so tudi v Nemčiji prebivalci lažje zadihali, saj so po dvotedenskem prehodnem obdobju odpravili večino ukrepov, pa se razmere na Kitajskem ponovno zaostrujejo.

V Šanghaju se je za 26 milijonov prebivalcev prejšnji teden začelo novo strogo zaprtje.

V Šanghaju so minuli konec tedna odkrili ogromno novih primerov. Velika večina od približno 8000 okuženih, kolikor so jih zaznali v le 24 urah, ne kaže nikakršnih simptomov bolezni, strokovnjake pa močno skrbi, ker bi lahko šlo za novi podtip različice omikron. V Šanghaju se je za 26 milijonov prebivalcev že prejšnji teden začelo novo strogo zaprtje, dom lahko zapustijo le v primeru, da se odpravijo na testiranje. Redno se morajo samotestirati, tudi doma nositi zaščitne maske ter se izogibati stikov z vsemi okuženimi, tudi družinskimi člani iz istega gospodinjstva. Predvsem slednje še posebno skrbi starše, saj bi lahko bili ob pozitivnem testu ločeni od otrok.

Kot so sporočile oblasti v Šanghaju, želijo čim hitreje in čim bolj učinkovito ustaviti širjenje virusa, zato ljudi prosijo za potrpljenje in sodelovanje. Med prebivalci medtem narašča nezadovoljstvo, predvsem zaradi neučinkovite dostave hrane ter dostopa do zdravstvenih storitev in zdravil, pa seveda velike socialne in gospodarske škode, ki jo bo povzročilo ponovno zaprtje države. Skupno so na Kitajskem včeraj sicer našteli več kot 13.000 okuženih, kar je največ od februarja 2020.