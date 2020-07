Od danes nova pravila za vstop na Hrvaško, minister Gantar odsvetuje pot k sosedom

Gantar: Poti na Hrvaško se raje izognite

Zdravstveni minister Tomaž Gantar je poudaril, da po merilih evropskega centra za nalezljive bolezni Hrvaška spada na rumeni seznam. »Tukaj se verjetno malo sprenevedamo tudi v okviru politike. Eni odsvetujejo obiske držav, kjer je okužb več, tudi sosednje Hrvaške, drugi ne omenjajo nobenih omejitev, tudi naš vladni govornik ne. Kar seveda ni dobra informacija za ljudi,« je za MMC dejal Gantar, ki meni, da kdor nima tam nujnih opravkov, se je poti bolje izogniti.

Seznam epidemiološko varnih držav za vstop v Slovenijo (brez karantene): Avstrija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, Norveška, Slovaška, Španija, Švica.







Velika večina evropskih držav je sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla meje. Meje so po svetu večinoma že odprte, ponekod pa velja pravilo samoizolacije, ki jo določi vsaka država posebej. Članice Evropske unije z današnjim dnem začenjajo odpravljati omejitve na zunanji meji za 15 tretjih držav, ki jih ocenjuje za epidemiološko varne.Od danes lahko v Hrvaško vstopijo vsi državljani Evropske unije, medtem ko za tiste iz tretjih držav veljajo posebne omejitve. Vstop na Hrvaško bodo med drugim dovolili tudi potnikom iz BiH, ki so v tranzitu, ter osebam, ki potujejo iz turističnih, poslovnih ali nujnih osebnih razlogov. Karantena ni več potrebna niti za državljane Srbije in Črne gore, ki prihajajo na Hrvaško, pišejo hrvaški mediji.Evropska unija je v torek sprejela tudi priporočila, ki veljajo s 1. julijem. Članice naj bi danes začele odpravljati omejitve tudi na zunanji meji za prebivalce Alžirije, Avstralije, Kanade, Gruzije, Japonske, Črne gore, Maroka, Nove Zelandije, Ruande, Srbije, Južne Koreje, Tajske, Tunizije in Urugvaja in pod pogojem potrditve vzajemnosti tudi Kitajske. Na seznamu, ki ga bodo osvežili vsaka dva tedna, za zdaj ni ZDA. Britanci so kljub brexitu v prehodnem obdobju še vedno obravnavani kot državljani EU, zato omejitve zanje ne veljajo.Slovenija ne bo v celoti upoštevala priporočil EU in bo sporočila, da si pridružuje pravico, da še naprej sama ureja svoje epidemiološke meje ter oblikuje rdeče, rumene in zelene sezname, je povedal minister v odstopu. Na evropskem seznamu epidemiološko varnih tretjih držav sta tudi Srbija in Črna gora, ki sta na slovenskem rdečem oziroma rumenem seznamu.Unija je odločitev sprejela ob upoštevanju epidemiološkega merila, ki je, da mora biti število novih okužb na 100.000 prebivalcev v preteklih 14 dneh blizu povprečja EU ali pod njim. Referenca je 15. junij, ko je bilo povprečje 16 novih okužb na 100.000 prebivalcev. Slovenski Nijz namerava po besedah vladnega govorcaostati pri merilu deset novih okužb na 100.000 prebivalcev, saj da Slovenija »svojih standardov ne bo spuščala in prilagajala«.