Od 59 talcev je menda živih še 21

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je včeraj iz ujetništva v Gazi izpustilo 21-letnega izraelskega vojaka Edana Alexandra, ki ima tudi ameriško državljanstvo. Gibanje ga je v mestu Han Junis predalo Rdečemu križu, ta pa ga je prepeljal v izraelsko oporišče na obrobju Gaze. Gre za zadnjega ameriškega talca v razdejani enklavi, kjer naj bi bilo prvotno pet talcev, a je preživel le Alexander.

Hamas je ob izpustitvi vojaka ponovil, da gre za dejanje, s katerim želijo prispevati k prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi in za obnovo dotoka humanitarne pomoči v enklavo. Ta je namreč pod izraelsko blokado že več kot dva meseca oziroma 70 dni.

To izraelskih napadov na obubožano Gazo ne bo ustavilo.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je v torek začel obisk v več zalivskih državah na Bližnjem vzhodu, je napoved izpustitve vojaka označil za izjemno pomembno novico in dejanje v dobri veri. Dejanje sta pozdravila tudi Egipt in Katar, ki posredujeta v pogovorih med Izraelom in Hamasom, medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zatrdil, da osvoboditev izraelsko-ameriškega državljana ne bo prinesla niti prekinitve ognja niti osvoboditve palestinskih zapornikov ter da se bodo izraelski napadi na Gazo nadaljevali.

Od 251 talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael oktobra 2023, jih v enklavi ostaja 59. Po besedah Netanjahuja je živih še 21.

Edana Alexandra so palestinski borci zajeli v oporišču na meji z Gazo. V New Jerseyju rojeni Alexander se je po navedbah ameriških medijev izraelski vojski pridružil prostovoljno pri 18 letih starosti. Potem ko je Hamas v nedeljo napovedal, da bo izpuščen, je Aleksandrova družina dejala, da je to najlepše darilo, kar so si ga lahko zamislili, saj se njihov sin vrača domov po 583 dneh v ujetništvu v Gazi.