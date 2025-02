Ocvrti piščanec zdaj teksaški

KFC, veriga s hitro prehrano, katere ime izhaja iz Kentucky Fried Chicken, zapušča ameriško zvezno državo, kjer se je vse začelo. Matično podjetje verige, Yum Brands, je namreč napovedalo, da bo KFC svoje korporativno središče iz Kentuckyja preselil v Teksas, kjer se bo pridružil svoji sestrski znamki Pizza Hut v Planu, predmestju Dallasa, poročajo mediji.

Gre za pomembno spremembo za 95 let staro podjetje, ki se je začelo v motelu v majhnem mestu v Kentuckyju in je ime te zvezne države vključilo v eno najbolj prepoznavnih verig, ki ima zdaj 30.000 restavracij v 150 državah, tudi Sloveniji. Preselitev je del širšega načrta podjetja, ki želi imeti v ZDA le dve glavni sedežni lokaciji za svoje restavracije, kamor sodita tudi Taco Bell in Habit Burger s sedežem v Irvinu v Kaliforniji. KFC rojstnega kraja ne bo popolnoma zapustil. V Louisvillu načrtuje gradnjo novega, »edinstvenega konceptnega lokala,« ki bo paradna restavracija.

Guverner pravi, da bi bil razočaran tudi ustanovitelj podjetja, polkovnik Sanders. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Kljub temu pa je novica o odhodu razjezila guvernerja Kentuckyja Andyja Besheara, ki je za CNN dejal, da je razočaran nad to odločitvijo, in dodal, da verjame, da bi bil razočaran tudi ustanovitelj podjetja, polkovnik Harland David Sanders. »Podjetje ima v svojem imenu Kentucky in je s prodajo svojih izdelkov promoviralo dediščino in kulturo naše zvezne države,« je poudaril.

Poslovanje KFC stagnira, veriga je nedavno poročala o petodstotnem padcu prodaje v ameriških restavracijah, medtem ko konkurenti, kot so Popeyes, Wingstop in Raising Cane's, privabljajo vse več gostov.

Davčne olajšave

KFC se tako pridružuje številnim podjetjem, ki se selijo v Teksas. Med njimi so naftni gigant Chevron, podjetja Elona Muska, kot so Tesla, X in SpaceX, pa tudi Hewlett-Packard. Podjetja svojo potezo utemeljujejo s številnimi razlogi, vključno z davčnimi olajšavami in predpisi, prijaznimi do podjetij.

Približno 100 zaposlenih iz KFC-jevih korporativnih pisarn v Louisvillu se bo v naslednjih šestih mesecih preselilo v Teksas, poleg tega se bo še 90 zaposlenih, ki trenutno delajo na daljavo, preselilo na novo združeno lokacijo.