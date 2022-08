Oče ubite Darje: »Umrla je za ljudi, na fronti. Fronta je tukaj!« (FOTO)

V Moskvi se je na pogrebu Darje Dugine, ubite hčere vplivnega ruskega ideologa, zbralo več sto ljudi. Med njimi so bili tudi politiki, ki so jo označili za mučenico, katere smrt da mora spodbuditi ruske vojake v Ukrajini.

Dugina, hči ultranacionalista in tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, Aleksandra Dugina, je bila ubita v soboto v napadu z avtomobilom bombo blizu Moskve, ko se je vračala s festivala, ki se ga je udeležila z očetom. Ruska obveščevalna služba FSB za napad obtožuje ukrajinsko varnostno službo. Kijev zanika, da bi imel kar koli opraviti z umorom.

Aleksander Dugin. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Ruski politiki in prijatelji 29-letne novinarke in politologinje, so se sprehodili mimo temne lesene krste v dvorani moskovskega televizijskega centra Ostankino, da bi se poslovili od Dugine, položili cvetje in izrazili sožalje njenim staršem. Na črni steni za krsto je visela velika črnobela fotografija preminule, ob krsti pa je bil tudi red zaslug za pogum, ki ga je Dugini posthumno podelil ruski predsednik.

»Umrla je za ljudi, za Rusijo, na fronti. Fronta je tukaj,« je na pogrebni slovesnosti poudaril 60-letni Dugin.

Dugina je veljala za vneto zagovornico ruske vojne proti Ukrajini, ki traja že pol leta.

Lavrov: ne more biti usmiljenja do tistih, ki stojijo za bombnim napadom

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da ne more biti usmiljenja do tistih, ki stojijo za bombnim napadom. »Upamo, da bo preiskava kmalu končana. Glede na izsledke te preiskave ne more biti usmiljenja za tiste, ki so organizirali, ukazali in izvedli bombni napad,« je dejal v Moskvi.