Oče pogrešanega Mateja ima novo teorijo o izginotju sina, policija molči

Že skoraj mesec dni je minilo od skrivnostnega izginotja Splitčana Mateja Periša v Beogradu, policija pa novih informacij v javnost ni posredovala že dva tedna.

Oče pogrešanega mladeniča, Nenad Periš, je za srbsko televizijo dejal, da je prepričan, da ga bodo našli, a je pripravljen na vse.

Ne verjame, da je skočil v Savo

Dodal je, da je zanj zelo pomemben odgovor na vprašanje zakaj je Matej odšel iz kluba Gotik. »Razlog zakaj je odšel bi dal odgovor na vprašanje, kam je šel. To je zame ključno,« je dejal. Meni, da bi Matej iz lokala lahko šel v svoj apartma. »Denar je bil tam, lahko da ga je potreboval. Ali je v lokalu s kom komuniciral, ne vem, a z nekom se je hotel srečati in to je uganka, ki me muči.«

No, Matejev oče pa je prepričan, da njegov sin ni skočil v Savo. »Kot oče ne verjamem, da bi namerno skočil v vodo. Če bi že hotel skočiti v vodo, bi to lahko storil pred lokalom, tako v to absolutno ne verjamem.«