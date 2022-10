Oče pogrešane Marijane Seifert prejel klic policije: Po praznikih prihajam v Zagreb ...

»Po vseh svetih bom prišel v Zagreb, da se pogovorim s policijo in poskušam dobiti več podrobnosti o preiskavi. Z ženo skoraj ne spiva, skočiva na vsak klic,« je za Večernji list povedal oče Marijane Seifert Ivo Kovačević. Utrujenega Iva je v četrtek poklicala policija, ki mu je povedala, da truplo ženske, ki so jo našli v Dubrovniku ni njegova hči.

Spomnimo, zmagovalko regionalnega Big Brotherja iščejo kar šest mesecev. Nazadnje je bila s Savo v Zagrebu. Od takrat se je za njo izgubila vsaka sled. Ivo Kovačević se je odzval tudi na izjave svoje druge hčerke Maje, ki je dejala, da jim je jasnovidka razkrila, da je Marijana skočila z mostu. »Odrasla je in govori sama zase. Ne vem zakaj je to rekla. Z ženo sva katoličana in ne verjameva v jasnovidce in podobne reči,« je povedal obupani oče.