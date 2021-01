Oče ležal na intenzivni, medtem pa so mu kradli z računa

Na Hrvaškem je hospitaliziranega pacienta neznanec oškodoval za več tisoč kun. Zgodbo je medijem sporočil pacientov sin Goran, ki je očeta sam pospremil v bolnišnico in mu v žep položil denarnico, poroča 24sata. V njej je imel osebne dokumente in bančno kartico.



Medtem ko je moški ležal priključen na respirator, mu je z bančnega računa izginilo 10.000 kun (nekdo je dvakrat dvignil po 5000 kun, kmalu zatem pa je bil izveden še nakup čevljev za 300 kun). Primer so že predali policiji, saj sin trdi, da je prišlo do zlorabe znotraj bolnišnice, tam pa obtožbe zavračajo. Goran in njegova mati sta sicer v samoizolaciji zaradi stika z očetom oz. možem.

