Oče 30 otrok čez noč postal milijonar

Zatrjuje, da ga denar ne bo spremenil.

Obljubil je, da bo nekaj denarja namenil izgradnji nove šole in nakupovalnega središča v rodnem kraju, sicer pa namerava še naprej živeti, kot je do zdaj.

Tanzanijskemu rudarju je padla žlica v med, ko je odkril dva doslej največja kosa tanzanita, redkega minerala, ki ga je moč najti le na majhnem območju severne Tanzanije, dežele, po kateri so ga tudi poimenovali.je minerala, dolga kot človeška podlaket ter težka pet in devet kilogramov, prodal državni banki za vrtoglavih 2,6 milijona evrov. Poklical ga je celo tanzanijski predsednik in mu čestital za uspeh.»To dokazuje, da je Tanzanija bogata država,« je dejal, ki je lani na več točkah v državi odprl trgovine, kjer lahko rudarji prodajajo svoje najdbe vladi. Ti namreč niso zaposleni pri nobenem podjetju, to počno na lastno pest in v preteklosti so veliko dragocenih najdb prodali na črnem trgu v druge države, saj doma ni bilo ustreznih odkupovalnic.»Jutri bo velika zabava, zaklal bom eno od svojih krav in proslavili bomo, kot se spodobi,« je po uspešni kupčiji, ko mu je predstavnik vlade izročil ček za omenjeno vsoto oziroma za 7,74 milijarde tanzanijskih šilingov, dejal oče kar 30 otrok, ki so mu jih rodile njegove štiri žene. Obljubil je, da bo nekaj denarja namenil izgradnji nove šole in nakupovalnega centra v rodnem kraju, sicer pa namerava še naprej živeti, kot je do zdaj, in skrbeti za čredo 2000 krav.Tanzanit je sicer modra ali vijolična različica prav tako precej redkega minerala cojzit, ki ima tesne vezi s Slovenijo. Ime je namreč dobil po, ki je ugotovil, da mineral, odkrit leta 1805 na Svinški planini na Koroškem, še ni znan. Tanzanit je prvi našel leta 1967, krojač iz Goe. Sprva so ga poimenovali preprosto modri cojzit, nakar ga je ameriška draguljarska hiša Tiffany & Co. leto pozneje uradno preimenovala, da bi poudarila, da ga je mogoče najti le na določeni lokaciji, zaradi česar je tako zelo poseben.