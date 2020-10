Obvisel na 340 metrih

Dimnik istrske termoelektrarne v Plominu je najvišja hrvaška zgradba.

Višine se nikakor ne boji, in glede na to, da je star komaj 19 let, je gotovo šele na začetku svoje vratolomne kariere. Britanecje za novi spektakel poskrbel kar pri naših južnih sosedih, kjer se je povzpel na 340 metrov visok dimnik istrske termoelektrarne Plomin, ki velja za najvišji stolp na Hrvaškem in enega najvišjih v Evropi, in tam malce potelovadil ter obvisel.Pri tem mu je pomagal hrvaški prijatelj, ki se je z Adamom povzpel na vrh vrtoglavo visokega stolpa in napeto dogajanje tudi posnel ter objavil na spletu. Za vzpon sta potrebovala dobri dve uri, proti vrhu pa sta krenila sredi noči, zato da bi se izognila jutranji izmeni delavcev, še vedno pa ni jasno, kako se jima je uspelo izmuzniti varnostnikom. Oziroma ali so ti takrat sploh bili na delovnem mestu, se zdaj sprašujejo pri hrvaški Elektroprivredi.Kakor koli že, ko sta prijatelja dosegla vrh, je Adam moral najprej malce počiti, no, kar šest ur je miroval, saj je bilo plezanje izjemno naporno, potem pa se je zavihtel na železni tram in začel izvajati vragolije, med katerimi je tudi za dalj časa obvisel na strašljivi višini. A ne brez napora in naprezanja, čudežen vendarle ni, po podvigu je priznal, da je bil izziv zanj zaradi dolgega plezanja eden najtežjih do zdaj, na rezultat pa je nadvse ponosen, saj še nikoli ni visel na takšni višini.Dimniki elektrarn in stolpnice so sicer njegova specialiteta, pri plezanju pa ne uporablja nobene opreme ali podpore. Po Evropi je že znan kot človek pajek, in čeprav so njegovi projekti navadnim smrtnikom nepredstavljivi in nerazumljivi, Adam iz Manchestra zatrjuje, da se sam težko za kaj posebno navduši, zato je vsak njegov izziv še vratolomnejši od prejšnjega.