Obupani Trump zapufan in jezen, ameriški obveščevalci zaskrbljeni

Trump v preteklosti že izdal zaupne informacije



Zadolžen za več sto milijonov dolarjev

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden na položaju ne bo mogel storiti skoraj nič, da prepreči Trumpove objave državnih skrivnosti

Nekdanji predsedniki ne podpišejo izjave o molčečnosti in imajo dostop do tajnih informacij svoje vlade, je pa nekako samoumevno, da bodo varovali državne skrivnosti.



Biden lahko Trumpu zavrne obveščevalna poročila, ki jih nekdanji predsedniki dobivajo pred srečanji s tujimi voditelji ali pred odhodom na diplomatske misije po svetu na željo aktualnega predsednika. Ti so nekdanje predsednike pogosto tudi klicali za kakšen nasvet. Strokovnjaki za nacionalno varnost ZDA sicer ne vidijo možnosti, da bi Biden poslal Trumpa na kakšno občutljivo diplomatsko misijo ali pa da bi ga vprašal za nasvet.



Trumpa lahko pred namerno ali nenamerno izdajo državnih skrivnosti ustavi le zakon proti vohunom, ki so ga doslej že večkrat uporabili proti državnim uradnikom, ki so to zagrešili, vendar nikoli proti nekdanjim predsednikom.

The Washington Post poroča, da ameriške obveščevalce in strokovnjake za nacionalno varnost skrbi, kaj bo predsednik ZDApočel z državnimi skrivnostmi, če bo moral januarja oditi s položaja. Trump je doslej že selektivno razkrival državne skrivnosti za napade na politične nasprotnike, pridobivanje političnih prednosti ali za postavljanje pred tujimi vladami.Predsednik se med vladanjem seznani s številnimi skrivnostmi, med drugim s postopkom sprožitve jedrskih raket, obveščevalnimi zmogljivostmi (kje imajo ZDA vohune na tujem itd.) in razvojem novih oborožitvenih sistemov. Vse to je lahko za tuje države dragoceno, za kar so pripravljene drago plačati. Doslej ni nihče niti pomislil na nevarnost, da bi nekdanji predsednik ZDA razkrival državne skrivnosti. Vendar pa je Trump globoko zadolžen in jezen na uslužbence vlade, o katerih je prepričan, da so ga spotikali zadnja štiri leta.Po drugi strani pa obveščevalce pomirja to, da Trump med prejemanjem obveščevalnih poročil ni bil nikoli pozoren na podrobnosti, obenem pa menijo, da ni nikoli prav razumel, kaj se dogaja. »Edini blagoslov je, da ni bil nikoli pozoren. Sposoben in informiran predsednik s Trumpovim značajem bi lahko pomenil katastrofo,« je izjavil nekdanji glavni pravnik pravosodnega ministrstva ZDA v vladiVsi se spomnijo leta 2017, ko je Trump v Ovalni pisarni sprejel ruskega zunanjega ministrain mu predal zaupno informacijo o skrajni skupini Islamska država, ki so jo ZDA dobile od Izraela. Avgusta lani je tvitnil vohunsko fotografijo iranskega raketnega izstrelišča, kar je Iranu dalo nekaj dodatnih informacij o tehnoloških zmogljivostih ameriške vojske za vohunjenje proti Iranu.Strokovnjaki na izključujejo možnosti, da bi Trump kaj namenoma prodal, da zasluži, čeprav menijo, da je verjetneje, da mu bo kaj izletelo, ko se bo hvalil pred nekom, da nanj naredi vtis. Čez dve leti zapade več sto milijonov dolarjev dolga, za katerega Trump jamči osebno in nekje bo moral najti denar. »Ljudje z velikim dolgom vedno vzbujajo skrb. Ljudje so krhka bitja. Ljudje v nevarnih položajih sprejemajo nevarne odločitve. Številni, ki so vohunili proti nam, so bili v dolgovih,« je dejal nekdanji šef kabineta direktorja agencije za državno varnost