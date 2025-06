Obupan moški: »Moja punca hoče trojčka – jaz pa komaj sledim njenemu tempu«

V Veliki Britaniji se je moškemu pripetila nenavadna, pa tudi čustveno zahtevna situacija, ko mu je dolgoletna partnerica predlagala, da v njun dom povabita še enega moškega. Njen namen? Osvežiti zvezo, razplamteti strasti in – nekoliko bolj praktično – zmanjšati stroške bivanja.

Moški, ki se je po nasvet obrnil na ljubezensko svetovalko Jane O’Gorman, je razpet med ljubeznijo do svoje partnerice in vse močnejšim občutkom nemoči ter razočaranja.

Ljubezenski trikotnik po novem: izhod iz krize ali pot proti koncu?

Par je skupaj že tri leta. Njuna zveza se je začela strastno – partnerica, ki ima izredno močan spolni nagon, je postavila visoka pričakovanja, ki jih je moški sprva z veseljem izpolnjeval. A kot v mnogih razmerjih, so se z leti stvari umirile. Medtem ko bi njemu zadostovalo nekaj nežnosti in spolnih trenutkov na teden, ona išče več – veliko več.

Njena rešitev je drzna: vseliti se v trendovsko mestno stanovanje in tam začeti življenje v »trojčku« z novim moškim, ki bi po njenem mnenju »začinil dogajanje v postelji« in obenem prispeval k skupnim stroškom. Po spletu si že dopisuje s kandidati, eden med njimi pa naj bi bil še posebej obetaven – postaven, športen, kuhar in mojster za domača opravila. Za zdaj naj bi ostalo pri spletni komunikaciji, a njen obupan partner priznava, da je meja že davno prestopljena.

Če partnerica ni pripravljena slišati njegovega mnenja in kljub vsemu vztraja pri dodajanju tretje osebe v intimo, potem je morebiti čas, da vsak nadaljuje svojo pot, pravi svetovalka. FOTO: Gettyimages

Kljub temu da ga je prizadela že sama ideja o delitvi partnerice z drugim moškim, čuti, da njeni želji ne sme nasprotovati. Boji se, da ga bo zapustila, če ne bo pristal na novo ureditev. »Počutim se kot poraženec, kot da ji ne zadoščam,« priznava.

Svetovalka Jane: V odnosu mora biti prostor za tvoje meje

Svetovalka Jane O’Gorman je v svojem odgovoru jasno izrazila, da mora zaskrbljeni partner postaviti meje in izraziti, da ga takšna oblika razmerja ne zanima. Čeprav je razumljivo, da partnerico privlačijo avanture in spremembe, mora tudi on povedati, da se v takem scenariju ne vidi.

»Skrb vzbujajoče je že to, da tvoja partnerica s kandidatom že izmenjuje erotična sporočila. Vprašaj se – ali ni bila intimnost že prelomljena?« sprašuje Jane. Dodaja, da so v vsaki zvezi potrebni kompromisi, a ne na račun lastne psihične in čustvene varnosti. Priporoča odkrit pogovor o pričakovanjih in morebitnih alternativah za oživitev odnosa – od erotičnih iger in literature do parterapije ali preizkušanja novosti v dvoje.

Če partnerica ni pripravljena slišati njegovega mnenja in kljub vsemu vztraja pri dodajanju tretje osebe v intimo, potem je morebiti čas, da vsak nadaljuje svojo pot, pravi svetovalka.

Jane svetuje tudi, da se moški pogovori s svojim zdravnikom, če sumi, da njegov upad libida morda izvira iz zdravstvenih težav – saj so lahko vzroki tudi fiziološki ali povezani s stresom.

Biti zvest sebi – tudi v zvezi

V sodobnem času, ko se zdi, da se meje v odnosih brišejo in na novo rišejo, je ključno, da posameznik ostane zvest sebi. Eksperimentiranje in odkrivanje novih oblik ljubezni in spolnosti ni napačno – a le, če temelji na soglasju in iskreni volji vseh vpletenih.

V tej zgodbi pa je očitno, da ena stran vodi, druga pa izgublja samega sebe. In tu, opozarja svetovalka Jane, je treba potegniti črto – preden se ljubezen spremeni v bolečo izgubo dostojanstva.