Črni rekord na Hrvaškem, Nemčija v popolno zaprtje države

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) ima Hrvaška največ aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Incidenca je 1194,3, medtem ko je pri nas 1004. Žalostno statistiko imajo Hrvatje tudi glede števila umrlih. V soboto je drugi dan zapored dosežen rekord: umrlo je 78 oseb, skupaj od 25. februarja, ko so odkrili prvi primer okužbe, pa 2640.Preberite tudi:V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 3363 novih okužb (testirali so 9767 ljudi), dan prej pa kar 4135. V bolnišnicah se zdravi 2864 oseb, od tega jih je 295 na respiratorjih. Skupaj imajo aktivnih 25.035 primerov okužbe.Na Hrvaškem od sobote veljajo novi ukrepi za trgovine in nakupovalna središča, ki se nanašajo predvsem na število ljudi v trgovinah.Nemčija pa je sprejela odločitev, da se v državi popolnoma ustavi javno življenje med 16. decembrom in 10. januarjem naslednje leto. V Nemčiji so v soboto potrdili 20.200 novih primerov in 321 smrti. Kanclerkaje pred dnevi v parlamentu z zanjo nenavadno čustvenem nagovoru Nemce rotila, naj spoštujejo ukrepe in da naj se zavedajo, da če se za kratek čas odpovedo druženju, se bodo kmalu lahko družili brez nevarnosti za prenos virusa.V Nemčiji bodo čez božično-novoletno obdobje zaprli večino trgovin in šol ter še dodatno omenili socialne stike, saj obstoječi ukrepi, sprejeti novembra, niso uspeli občutno zmanjšati števila novih okužb. Prepovedano bo tudi prodajanje pirotehničnih sredstev in prodaja alkohola na prostem.