Obstaja grobišče, ki je še starejše od Stonehengea

Arheološke raziskave prazgodovinskega grobišča Flagstones so pokazale, da je tamkajšnji niz jam v obliki kroga najzgodnejša znana tovrstna krožna struktura v Veliki Britaniji. Nova datacija Flagstones v bližini Dorchestra v grofiji Dorset postavlja v čas 3200 let pr. n. št., kar je približno dve stoletji prej, kot je veljalo doslej.

Arheologi so s pomočjo radiokarbonske analize preučili nekatere najdbe, vključno s človeškimi ostanki, rogovi jelenov in ogljem. Analiza, ki so jo opravili na Univerzi v Exetru v sodelovanju s komisijo za zgodovinske zgradbe in spomenike za Anglijo, je pokazala, da je bil Flagstones morda prototip za poznejše spomenike, tudi Stonehenge.

»Flagstones je nenavaden spomenik, krožna struktura jam, povezana s pokopi,« je povedala Susan Greaney z Univerze v Exetru. Dodala je, da v nekaterih pogledih spominja na zgodnejše, spet v drugih na poznejše tovrstne strukture. »Vendar nismo vedeli, kje je njegovo mesto med njimi. Revidirana kronologija ga zdaj uvršča v zgodnejše obdobje, kot smo pričakovali.«

Prazgodovinsko grobišče Flagstones je bilo odkrito v 80. letih prejšnjega stoletja med gradnjo obvoznice. Izkopavanja so razkrila niz jam v obliki kroga s premerom 100 metrov. Danes je polovica območja pod obvoznico ter del pod Max Gate, nekdanjim domom angleškega pesnika in pisatelja Thomasa Hardyja. Arheološke najdbe z grobišča danes hranijo v Muzeju Dorset.

V jamah so našli posmrtne ostanke najmanj štirih ljudi. Našli so pepel odraslega ter posmrtne ostanke treh otrok, ki niso bili upepeljeni. Poleg tega so odkrili ostanke treh delno upepeljenih odraslih.

Še starejši

Zaradi podobnosti grobišča s prvo fazo prazgodovinske megalitske strukture Stonehenge, ki je bila datirana približno 2900 let pr. n. št., so strokovnjaki domnevali, da mora biti datacija grobišča Flagstones podobna. A nove ugotovitve kažejo, da so zgodnje neolitske dejavnosti, vključno z izkopavanjem jam, potekale že približno 3650 let pr. n. št. Po večstoletnem premoru je okoli leta 3200 pr. n. št. nastala krožna struktura z jamami, v katere so takoj zatem začeli pokopavati pokojnike. Kasnejši pokop mladega odraslega moškega pod velikim kamnom v središču pa je bil opravljen približno 1000 pozneje.

»Kronologija grobišča Flagstones je bistvena za razumevanje zaporedja obrednih struktur in grobišč v Veliki Britaniji,« je povedala Susan Greaney. Kot je pojasnila, je Stonehenge sestrska struktura grobišča Flagstones. Prva faza Stonehengea je skoraj enaka, a datirana v čas približno 2900 let p. n. št. Kot je še pojasnila, se ob novih ugotovitvah zastavlja vprašanje, ali bi lahko bil Stonehenge kopija grobišča Flagstones ali bi bilo treba spremeniti tudi datacijo Stonehengea.

Študija z naslovom Začetek kroga? Revidirana kronologije Flagstones in Alington Avenue, Dorchester, Dorset je bila objavljena v reviji Antiquity.