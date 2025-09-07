VOJNA V UKRAJINI

Obsežen ruski napad na Kijev: več mrtvih, med njimi tudi dojenček. Poljska dvignila lovce

V ruskih napadih na Ukrajino poročajo o mrtvih. V Kijevu v napadu poškodovan sedež vlade.
Fotografija: Dim nad ukrajinskim vladnim poslopjem po ruskih napadih z droni in raketam. FOTO: Serhii Korovainyi Reuters
Dim nad ukrajinskim vladnim poslopjem po ruskih napadih z droni in raketam. FOTO: Serhii Korovainyi Reuters

STA, N. Č.
07.09.2025 ob 08:25
07.09.2025 ob 08:25
Rusija je ponoči izvedla niz novih napadov na Ukrajino. V Kijevu, kjer je bilo poškodovanih več stavb, so ubita vsaj trije ljudje, med njimi enoletni otrok in ženska. Še vsaj 18 ljudi je bilo ranjenih.

Prvič doslej je škodo utrpel tudi sedež vlade, kjer je zagorelo.

Smrtne žrtve in ranjene so napadi terjali tudi v drugih delih države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kijev je bil zgodaj zjutraj tarča napada tako z droni kot raketami, v več delih mesta so odjeknile eksplozije. Poškodovanih je bilo več stanovanjskih stolpnic, gasilcem pa je doslej uspelo zajeziti večino požarov.

Škodo je v napadu utrpelo več poslopij, več stanovanjskih stolpnic v zahodnem in jugovzhodnem okrožju naj bi bilo delno uničenih.

V središču mesta b napadu zadeli tudi sedež vlade

»Streha in zgornja nadstropja sedeža vlade so bili poškodovani v napadu sovražnika. Reševalci gasijo požar,« je na Telegramu sporočila premierka Julija Sviridenko. Šlo naj bi za prvi tovrstni napad na poslopje.

Župan Vitalij Kličko je pred tem dejal, da je požar najverjetneje povzročil sestreljen dron.

Ukrajina je sicer opozorilo pred zračnimi napadi ponoči izdala za celotno državo. Med drugim je bil tarča znova Krivi Rog v osrednjem delu države, od koder poročajo o napadu na tri infrastrukturne objekte. Še eno smrtno žrtev in več ranjenih je terjal napad na Dnipropetrovsk.

V napadu na regijo Sumi na severovzhodu je bila že v soboto zvečer ubita ena oseba, še več pa ranjenih. Tudi v Zaporožju je bilo taktrat ranjenih 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več iz te teme:

napad vojna Ukrajina eksplozija vojna v Ukrajini

