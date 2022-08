Obrnil 101. list življenja

Najstarejši občan Kruplivnika Engelbert Recek je obrnil 101. list svojega življenja. Praznoval je v krogu svoje družine. Rad se spominja otroštva in mladosti, saj je bil zelo aktiven v vasi in občini Grad. Za njegovo dolgoletno pomoč pri razvoju vasi in gasilskega društva sta se mu zahvalila vaški predsednik Ciril Mihalič in predsednik PGD Kruplivnik Silvester Dervarič. Recek je v gasilske vrste stopil leta 1948, opravil je šolo za nižjega častnika.

Njegov moto še vedno ostaja Moli, delaj in bodi vesel.

Bil je prvi predsednik PGD Kruplivnik. Ves čas je bil aktiven v njem, kar 25 let je bil poveljnik. Ob 80-letnici gasilskega društva je prejel zahvalno listino za pomoč pri razvoju in delovanju društva. Slavljenca sta obiskali tudi županja občine Grad Cvetka Ficko in strokovna sodelavka za družbene dejavnosti Mihaela Žökš.

Veselje do življenja

Njegov recept so zmernost, umirjenost, delo in veselje do življenja.

Slavljenec je še vedno dobre volje, nasmejan, bistrega uma, zelo rad tudi poje. Ob njegovem rojstnem dnevu sta v domači hiši zadoneli narodna in prekmurska pesem. Ob praznovanju je Engelbert Recek vzel v roke svoje orglice in na njih zaigral lepe melodije. Njegov moto še vedno ostaja Moli, delaj in bodi vesel. Njegov recept za dolgo življenje so zmernost, umirjenost, delo in veselje do življenja. Vseskozi je ohranjal mirno kri, kar koli se je zgodilo, je to jemal kot del življenja. »Stari nas spominjajo, da je starost dar in da so stari povezovalni člen med raznimi rodovi, da mladim posredujejo izkustva. V naši družbi pogosto prevladuje misel o starosti kot o nesrečnem obdobju življenja, v Svetem pismu pa starost pomeni blagoslov. Starost ni bolezen, ampak je privilegij. Osamljenost zna biti bolezen, toda z dejavno ljubeznijo, bližino in duhovno tolažbo jo lahko ozdravimo. Prava človeška rast in vzgoja nista mogoči brez rodovitnega stika s starimi, kajti že samo njihova navzočnost je kot odprta knjiga, v kateri lahko mladi rodovi najdejo dragocene smernice za svojo življenjsko pot. Družba bo napredovala, če bo znala spoštovati znanje, modrost ostarelih,« je povedal slavljenec. Na koncu so skupaj zarezali v praznično torto, nazdravili in še veselo zapeli.