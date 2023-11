Bivši minister v času nesreče ni bil pijan, kazenske ovadbe še niso prejeli

V vzorcu krvi, ki so ga po prometni nesreči s smrtnim izidom odvzeli od zdaj že nekdanjega hrvaškega ministra za obrambo Maria Banožića, niso ugotovili prisotnosti alkohola ali drog, psihotropnih snovi in zdravil, so sporočili s hrvaškega državnega tožilstva. S tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je Banožić, ko je povzročil prometno nesrečo, vozil pod vplivom alkohola. Nekateri hrvaški mediji so danes navajali neuradne informacije, da so v bolnišnici v Vinkovcih v vzorcu krvi Banožića ugotovili 0,21 promila alkohola.

Kazenske ovadbe še niso prejeli

Razrešenega ministra Banožića bo policija kazensko ovadila zaradi suma povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do osem let zapora.

Županijsko državno tožilstvo je danes sporočilo, da še vedno niso prejeli kazenske ovadbe proti Banožiću. Dodali so tudi, da bodo zaradi informacij, objavljenih v medijih, pristojni policijski upravi naložili preiskavo, da bi preverili njihovo točnost.

Stanje boljše, je pri zavesti

Nesreča se je zgodila v soboto zjutraj blizu Vinkovcev, ko je Banožić z osebnim avtomobilom v gosti megli nevarno prehiteval tovorno vozilo, pri tem pa trčil v kombi, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. 40-letni voznik kombija je nesreči umrl, poškodovanega Banožića pa so sprva odpeljali v lokalno bolnišnico, nato pa premestili v klinični center v Osijeku, kjer okreva po hudih poškodbah.

Kot so danes sporočili iz osiješkega kliničnega centra, se je zdravstveno stanje Banožića rahlo izboljšalo. Dodali so, da je pri zavesti, še vedno pa poteka intenzivna terapija.