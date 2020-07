Obnova Notre Dame brez modernega tona

REUTERS PICTURES Francoski predsednik je potrdil načrte obnove. FOTO: Philippe Wojazer/Reuters

2024.

bo Pariz gostil olimpijske igre.

Kljub pozivom po modernemu pristopu francoski predsedniksoglaša z rekonstrukcijo stolpiča pariške katedrale Notre Dame v izvirni obliki, torej bo prav tak, kakršen je bil, preden je cerkev iz 13. stoletja lanskega aprila poškodoval ogenj. Tako niso sklenili le odgovorni za obnovo, to si je želela tudi javnost. Skupaj s 96-metrskim stolpičem se je zrušil tudi dobršen del strehe.Macron, ki si želi, da bi bila obnova znamenite katedrale dokončana do leta 2024, ko bo Pariz gostil olimpijske igre, je sicer takoj po požaru namignil, da bi si želel malce sodobnosti, zdaj pa so iz predsedniške palače sporočili, da podpira načrte glavnega arhitekta pri obnovi, ki bi rad videl stolpič prav tak kot nekoč: »Predsednik zaupa strokovnjakom in je potrdil glavne očrte projekta, ki vključuje identični stolpič kot pred požarom.« In še, da je bila predsednikova glavna skrb »ne zavleči obnove in je dodatno zapletati«, kar bi se zgodilo z zahtevami po modernem stolpiču.Rekonstrukcija sicer ni šla povsem po načrtih: najprej jo je odložilo slabo vreme, potem zaskrbljenost zaradi onesnaženja s svincem, za nameček pa še pandemija koronavirusa. Šele junija so se delavci spet posvetili delu in odstranjevanju kovinskega odra, ki se je v ognju stalil, mukotrpno in kočljivo delo naj bi končali do konca septembra. Obnova cerkve naj bi se začela januarja prihodnje leto.No, če bo stolpič ostal, kakršen je bil, pa bo utegnila biti bolj moderna okolica cerkve, ki je ena od najbolj obiskanih znamenitosti v Parizu.