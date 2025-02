Obnavljata staro vilo, spremlja ju skoraj 1,5 milijona ljudi

Zelo radi vidimo, kako je kakšna stavba po dolgih letih vstala iz pepela, zanima nas, kako se je investitor lotil nečesa, kar se je zdelo marsikomu skoraj nemogoče, kako je dobila novo življenje, prav gloda nas, koliko je vse skupaj stalo, kakšna je bila pred adaptacijo in kakšna je zdaj.

Veža je spet kot nova. FOTO: Wales Online

Občudujemo tudi tiste, ki so to delo opravljali: morda si želimo, da bi bila njihov trud in predanost nalezljiva. Zanima nas, le kdo so ti pogumni ljudje, kakšno je ozadje. Tudi sam bi se lotil tega, če bi le imel denar, voljo, čas, večkrat pomislimo, ko opazujemo novonastale vile, ki so vzniknile na pogorišču prejšnjih, ali pa ko se naslanjamo nad fotografijami, ki prikazujejo obnovljene lepotice.

Naredi sam

Milly je stara 26 let, njen fant je leto starejši. Na družbenem omrežju ju spremlja skoraj 1,5 milijona sledilcev. Razlog za takšno pozornost pa tiči v njunem projektu in filozofiji – naredi sam!

Milly in Louis, ki sta skupaj že od prvega letnika srednje šole, sta nedavno na jugu Walesa kupila sedemsobno poslopje, v katerem je bila nekoč škofovska rezidenca, imenuje se Belgrave Villa.

Kakšna prevara: od kod tako mladim denar za nakup takšne nepremičnine?!

Ko sta kupila propadajočo in vlažno nepremičnino, sta že kmalu sklenila: ker oba delata, se lahko samo popoldne in ob koncu tedna ukvarjata z obnovo. Poleg vile je bilo še izjemno zanemarjeno dvorišče, ki ga je bilo treba dodobra očistiti, pa še nekaj pripadajočih, a dotrajanih objektov, kakršen je nekdanji hlev. Tako rekoč vsak korak tudi posnameta in objavita. Kot kaže, jima gre prav dobro od rok, skratka, napredek je viden.

Pojasnila, a ne pomaga

Obnova poteka že devet mesecev, vsak korak, kot rečeno, posnameta, vsako njuno objavo pa pospremi na tisoče sledilcev, ki komentirajo, jima svetujejo, nekateri so dobronamerni, drugi niso. »Kakšna prevara: od kod tako mladim denar za nakup takšne nepremičnine?!« je le eden izmed številnih komentarjev. »Vse je mogoče, če imaš bogate starce!« Ali pa: »Mislim, da bi si ljudje raje ogledali serijo o tem, kako 20-letniki dobijo milijon evrov za nakup takšne nepremične ...«

Milly in Louis sta kupila nekdanjo škofovsko rezidenco. FOTO: Youtube

Milly je sicer že ničkolikokrat pojasnila: »Pravzaprav sva prodajalcu plačala 410.000 funtov (492.000 evrov), natančneje, vsak je prispeval po 205.000.« Pa ne pomaga. Že kmalu po tem sporočilu je na stotine ljudi preračunavalo in izračunalo, koliko bi moral vsak od njiju zaslužiti na leto, če bi hotel dobiti takšno posojilo, kolikšen bi bil obrok in koliko bi morala na mesec plačevati ... Vseeno pa se Milly in Louis ne obremenjujeta preveč in nadaljujeta z zamišljeno adaptacijo zgradbe, ki je leta čakala na nekoga, da bi se spopadel z njo, jo obnovil in ozaljšal. Ji vdihnil dušo in življenje.