Obnašanje turista na cesti zgrozilo javnost: »Upajo, da očka ne bo premočno zaviral«

Počitniška sezona je v polnem teku in turisti z vsega sveta se zgrinjajo k našim južnim sosedom. Med njimi se najde tudi kakšen biser, ki s svojim obnašanjem zgrozi domačine in druge turiste. Od neprimernega vedenja na plaži, do pijanskih prizorov na ulicah po nočnem izhodu, divjanja na cestah in neupoštevanja osnovnih pravil ...

Zdaj je problematično početje turista, ki mu je uspelo razjeziti uporabnike družbenih omrežij. Fotografijo so objavili na Facebook profilu Prometne nesreče in nezgode (Prometne zgode i nezgode) s pripisom »Trije tulipani uživajo na svežem zraku in upajo, da očka ne bo premočno zaviral.«

Na fotografiji je vozilo s tujimi registrskimi tablicami, kjer je vprašljiv način prevoza otrok, ki so videti, kot da stojijo na pokrovu motorja, naslonjeni na vetrobransko steklo. To očitno ni bilo všeč vsem, mnogi so poudarili, da bi bilo treba takšno početje strogo kaznovati.