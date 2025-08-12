Obljubljali »astralna potovanja« in pobirali po 1000 evrov, nato jim je na prste stopila policija (FOTO)

Španski policisti so na vzhodu države aretirali tri ljudi in zasegli 11 litrov ajavaske, 117 kaktusov San Pedro, rastline, iz katere se prav tako pridobiva snov s psihedeličnimi učinki, zelo podobna ajavaski, ter več steklenic strupa krastač, ki ga mnogi uživajo zaradi psihedeličnih učinkov. Vse od omenjenega so zasegli v dveh hiša na odročnem ruralnem območju, kjer so pogosto prirejali duhovne oddihe, na katerih so udeležencem obljubljali »astralna popotovanja«.

Policisti iz province Alicante so primer začeli preiskovati pred petimi meseci, ko so prejeli pritožbo enega od nekdanjih udeležencev oddiha. Ta je za dogodek izvedel preko spleta, organizatorji pa so obljubljali »neverjetno izkušnjo v nagrajenem in mednarodno priznanem duhovnem centru«.

Ena do sob, kjer so potekale aktivnosti. FOTO: Handout Afp

Center je obljubljal uporabo »tradicionalne medicine, ki je še posebej priljubljena med evropskimi obiskovalci«. Vse to pa je seveda imelo svojo ceno. Za tri- ali petdnevni oddih je bilo treba v povprečju odšteti 1000 evrov, v ceno pa je bilo všteto bivanje, podpora in vse substance, ki so jih udeleženci na dogodku zaužili.

Omenjena astralna popotovanja je izvajalo po šest zaposlenih, v vsaki skupini pa je bilo po 20 udeležencev in pred pritožbo, ki je sprožila policijsko preiskavo, je posel odlično cvetel, organizatorji so imeli namreč po več tovrstnih dogodkov tedensko. Kot so sporočili policisti, je skupina, ki je služila s temi »astralnimi potovanji« v tujini odprla več bančnih računov, kamor so nakazovali denar udeležencev, ker so morali ti udeležbo na dogodku plačevati izključno z gotovino, zlikovci s svojimi nečednimi posli niso puščali nobenih sledi.

Policisti so po opravljeni preiskavi in zasegu prej omenjenih snovi, posest vseh je v Španiji prepovedana, aretirali dva moška in žensko, za katere domnevajo, da so vodje skupine, o še petih drugih, ki naj bi bili »duhovni vodje«, pa zbirajo informacije. Aretirana trojica je osumljena več kaznivih dejanj, med njimi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, pranja denarja in hudodelskega združevanja.