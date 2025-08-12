V ŠPANIJI

Obljubljali »astralna potovanja« in pobirali po 1000 evrov, nato jim je na prste stopila policija (FOTO)

Možje v modrem so skupino začeli preiskovati po pritožbi nezadovoljnega udeleženca oddiha.
Fotografija: Obljubljali so astralna popotovanja, pri čemer naj bi pomagala ajavaska. FOTO: Guliver/Getty Images
Odpri galerijo
Obljubljali so astralna popotovanja, pri čemer naj bi pomagala ajavaska. FOTO: Guliver/Getty Images

B. K. P.
12.08.2025 ob 21:33
B. K. P.
12.08.2025 ob 21:33

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

Španski policisti so na vzhodu države aretirali tri ljudi in zasegli 11 litrov ajavaske, 117 kaktusov San Pedro, rastline, iz katere se prav tako pridobiva snov s psihedeličnimi učinki, zelo podobna ajavaski, ter več steklenic strupa krastač, ki ga mnogi uživajo zaradi psihedeličnih učinkov. Vse od omenjenega so zasegli v dveh hiša na odročnem ruralnem območju, kjer so pogosto prirejali duhovne oddihe, na katerih so udeležencem obljubljali »astralna popotovanja«. 

Policisti iz province Alicante so primer začeli preiskovati pred petimi meseci, ko so prejeli pritožbo enega od nekdanjih udeležencev oddiha. Ta je za dogodek izvedel preko spleta, organizatorji pa so obljubljali »neverjetno izkušnjo v nagrajenem in mednarodno priznanem duhovnem centru«.

Ena do sob, kjer so potekale aktivnosti. FOTO: Handout Afp
Ena do sob, kjer so potekale aktivnosti. FOTO: Handout Afp

Center je obljubljal uporabo »tradicionalne medicine, ki je še posebej priljubljena med evropskimi obiskovalci«. Vse to pa je seveda imelo svojo ceno. Za tri- ali petdnevni oddih je bilo treba v povprečju odšteti 1000 evrov, v ceno pa je bilo všteto bivanje, podpora in vse substance, ki so jih udeleženci na dogodku zaužili.

Omenjena astralna popotovanja je izvajalo po šest zaposlenih, v vsaki skupini pa je bilo po 20 udeležencev in pred pritožbo, ki je sprožila policijsko preiskavo, je posel odlično cvetel, organizatorji so imeli namreč po več tovrstnih dogodkov tedensko. Kot so sporočili policisti, je skupina, ki je služila s temi »astralnimi potovanji« v tujini odprla več bančnih računov, kamor so nakazovali denar udeležencev, ker so morali ti udeležbo na dogodku plačevati izključno z gotovino, zlikovci s svojimi nečednimi posli niso puščali nobenih sledi.

Policisti so po opravljeni preiskavi in zasegu prej omenjenih snovi, posest vseh je v Španiji prepovedana, aretirali dva moška in žensko, za katere domnevajo, da so vodje skupine, o še petih drugih, ki naj bi bili »duhovni vodje«, pa zbirajo informacije. Aretirana trojica je osumljena več kaznivih dejanj, med njimi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, pranja denarja in hudodelskega združevanja.

Zasegli so tudi kkatuse San Pedro. FOTO: Handout Afp
Zasegli so tudi kkatuse San Pedro. FOTO: Handout Afp

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ajavaska mamila oddih policija aretacija Španija

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.