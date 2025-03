Obletnica v znamenju strahu: člani sekte zastrupili šest tisoč ljudi

Vdova Šizue Takahaši je včeraj prišla na postajo tokijskega metroja Kasumigaseki z rožami ter molila za svojega pokojnega moža, ki ga je izgubila 20. marca 1995.

Takrat so člani japonske sekte Vrhovne resnice Aum vstopili v pet vlakov tokijske podzemne železnice in z dežniki prebodli plastične vrečke, v katerih je bil smrtonosni plin. Napadalci so takoj izstopili, plin pa se je hitro razširil po vlakih.

Mnogi še danes čutijo posledice. FOTO: Str Afp

14 ljudi je umrlo zaradi strupa.

Vodjo sekte Šoka Asaharo so usmrtili pred sedmimi leti. FOTO: Afp

Potniki so najprej zaznali oster, dražeč vonj. Nato so začeli hlastati za zrakom, nekateri so se zgrudili in zvijali v krčih. V napadu je umrlo 13 ljudi, med njimi dva zaposlena na železnici, zastrupilo pa se jih je skoraj 6000. Leta 2020 je umrla še 14. žrtev, ki je zaradi napada utrpela možganske poškodbe. Preživeli tožijo zaradi težav z vidom in spominom, mnoge tlačijo nočne more.

To je problem zdaj

Člani sekte so želeli preprečiti načrtovano racijo japonske policije na sedežu sekte ob vznožju japonske svete gore Fudži. Zaradi napada je bilo na smrt obsojenih 13 članov sekte, tudi vodja Šoko Asahara. Usmrtili so jih leta 2018. Asaharo na Japonskem še vedno časti približno 1600 članov skupin, ki se imajo za naslednice razpadle sekte in na skrivaj nagovarjajo zlasti mlade. Širijo tudi sporočila, da so bili zločini sekte napačno prikazani.

»Skrb vzbujajoče je, da spomin na vrsto grozljivih zločinov, ki jih je zagrešila sekta, bledi in da ne razumemo nevarnosti, povezane s sekto,« je nedavno dejal minister za pravosodje Keisuke Suzuki. »To ni zgodba iz preteklosti. To je problem zdaj,« je poudaril. Prav zato se številni bojijo, da bi se podoben napad lahko ponovil.