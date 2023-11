Oblegajo najlepše drevo na svetu, ki je staro že 860 let

Kar so za Japonce cvetoče češnje, je za Južne Korejce rumeneči ginko biloba. Mogočna drevesa, ki na Zemlji obstajajo že 300 milijonov let, so živi fosil, v tistih krajih veljajo za znanilce jeseni. Posajena so ob številnih cestah, njihove rumeneče krošnje pa so v teh letnih časih prava paša za oči. Mnoga so povezana z raznimi zgodbami in legendami, kar 24 pa so jih Korejci uvrstili med svoje naravne spomenike.

Med slednje spada ginko v vasi Bangye-ri v provinci Gyeongsang. Star 860 let slovi po veličastni krošnji s premerom 17 in višino 32 metrov. Kljub osupljivim meram to ni največji ginko v Aziji, velja pa zaradi do očesa prijetne oblike krošnje za najlepše drevo na svetu. Med pandemijo so se k njemu zgrinjale množice radovednežev, ki so iz varnega zavetja avtomobila občudovali njegovo lepoto.

Na prizorišču prometna policija

»Ta vas je bila pred pandemijo covida-19 miren kraj, nato pa so se obiskovalci lani potrojili, letos pa početverili,« je povedal župan vasi Bangye-ri Chae Beom-sik. »Povprečno 4000 ljudi na dan nas obišče ne glede na to, ali je to delovni dan ali konec tedna. V bližini ni nobene restavracije in najbližja trgovina je oddaljena 1,5 kilometra, ljudi pa mrgoli samo zaradi lepote tega drevesa,« je ponosen.

1000 obiskovalcev hkrati se je zbralo pred dnevi.

Na začetku novembra se je na prizorišču pojavila celo prometna policija, saj je morala spraviti v red okoli 1000 obiskovalcev, ki so se zbrali okoli drevesa. Jeseni je obiskovalcev vedno še posebno veliko, saj se mnogi Korejci želijo sprehoditi po zlatorumeni preprogi iz ginkovih listov ter na tak način pozdraviti nov letni čas.

Ginko iz Bangye-rija je povezan tudi z legendo, ki pravi, da je budistični menih, ki je šel mimo, zataknil palico v zemljo, zaradi česar je drevo vzklilo. V njem naj bi nekoč živela bela kača.

Zanimivo je, da jesenski ginko privablja in navdušuje kljub plodovom, o katerih je znano, da oddajajo precej neprijeten vonj.