Oblasti v BiH prepovedale islamski verski shod in aretirale predsednika stranke

Na poti proti Jablanici v Federaciji BiH so danes prijeli islamskega teologa in predsednika Bosanske narodne stranke Sanina Muso – tik pred načrtovanim odhodom približno tisoč muslimanov na skupno molitev v Široki Brijeg.

Zbor je bil načrtovan ob 11. uri pred mestno džamijo v Jablanici. Musa je v zadnjih dneh na družbenih omrežjih napovedal verski shod, ki pa ga je Policijska uprava Široki Brijeg prepovedala. Kljub prepovedi je vztrajal, da bo vernike vodil na skupno molitev. Danes dopoldne pa se je na njegovem uradnem profilu na Facebooku pojavila objava, da ga je policija na poti v Jablanico aretirala.

Musa je že prej poudaril, da gre pri shodu za »načela, čast in dostojanstvo«. Dodal je, da bi enako ukrepal tudi v primeru, če bi bila oskrunjena cerkev ali drugo svetišče katere koli druge veroizpovedi. »Če bi bila oskrunjena cerkev ali katedrala, bi se za njeno zaščito boril enako, kot bi varoval džamijo. To je princip,« je zapisal.

Za udeležence je določil stroga pravila: brez žensk in otrok, brez orožja, vojaških uniform in zastav ter primerno in spoštljivo oblačenje. Namen srečanja naj bi bil klanjanje Sabah-namazu in »mirno varovanje časti in Božjega zakona«.

Na molitvi v Širokem Brijegu so danes pričakovali okoli tisoč muslimanov iz vse Bosne in Hercegovine. Musa je trdil, da mu je policija sporočila, da bi moral shod prijaviti pet dni prej in da ne morejo zagotoviti varovanja, ob tem pa, da verski obredi niso dovoljeni. Kritiziral je, da se takšne omejitve po njegovem izvaja le v Širokem in zahodni Hercegovini.

Policija je utemeljila prepoved z varnostnimi razlogi, Musa pa je še pred aretacijo vztrajal, da shoda ne bo odpovedal. Ob 12.35 je na spletu sporočil, da so ga izpustili.