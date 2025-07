Oblačila kraljice Elizabete II. bodo na ogled na veličastni razstavi

Poročna obleka kraljice Elizabete II. bo del veličastne razstave njenih oblačil, največje doslej: v Buckinghamski palači bo prihodnje leto na ogled kar 200 predmetov – mnogi prvič. Med njimi bodo obleke, ki jih je nosila v vsakem desetletju svojega življenja, preden je leta 2022 umrla v starosti 96 let, pa nakit, klobuki in čevlji.

Razstava Kraljica Elizabeta II.: Njeno življenje v stilu, ki bo predstavljala predmete od njenega otroštva do desetletij njene dolge vladavine, bo sovpadala s 100. obletnico njenega rojstva. Med njimi bo tudi njena poročna obleka, ki jo je 1947. izdelal oblikovalec sir Norman Hartnell. Razstava, ki jo bodo prihodnjo pomlad odprli v kraljevi galeriji v Buckinghamski palači, bo kronološko predstavila življenje kraljice Elizabete skozi oblačila, ki jih je nosila na javnih prireditvah in ko ni bila v službi. Eden najzgodnejših ohranjenih kosov iz njene garderobe je srebrna obleka za družico iz lameja in tila, ki jo je nosila pri osmih letih leta 1934 na poroki svojega strica, vojvode Kentskega. Na ogled bodo tudi bolj sproščene, potiskane obleke, ki prikazujejo modne trende sedemdesetih let prejšnjega stoletja, skupaj z oblikovalskimi skicami in ročno napisanim dopisovanjem o izbiri oblačil, ter vsakdanja oblačila, vključno z jahalnimi suknjiči, krili iz tartana in rutami.

Razstavljena bo tudi poročna obleka. FOTO: Royal colletion trust

»V letu, ko bi dopolnila 100 let, bo ta razstava praznovanje edinstvenega britanskega sloga kraljice Elizabete in njene trajne modne zapuščine,« je dejala kustosinja razstave Caroline de Guitaut. Povedala je, da bo predstavljena »zgodba o življenju premišljenih stilskih izbir – od njene praktične vloge in razumevanja mehke moči, ki stoji za njenimi oblačili, do izjemne izdelave vsakega oblačila«. Razstava bo na ogled od pomladi do jeseni prihodnje leto, vstopnice pa bo mogoče kupiti od letošnjega novembra.