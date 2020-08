Objem drevesa je zdravilen

Rešitev v naravi

40

tisoč okužb so že potrdili v Izraelu.

Pomanjkanje telesnega stika pri mnogih povzroča stisko.

Ohranjanje varnostne razdalje in zaščitne obrazne maske so prinesli odtujenost v odnose, nezaupanje, strah in dvome. Marsikje po svetu novi koronavirus tako neprizanesljivo udriha, da se ljudje ne dotikajo niti svojih najbližjih. Toda takšno umikanje je za marsikoga boleče in nedojemljivo, saj smo ljudje družabna in ljubeča bitja, izkazovanje naklonjenosti pa je za nas povsem naravno.Zato je v tem času pomanjkanje telesnega stika nujno nadomestiti, pravijo v izraelskem parku, 15 kilometrov severno od Tel Aviva: kdor si želi tolažbe in pristne bližine, lahko zato objame drevo. V tem neprijetnem času, ki ga narekuje novi koronavirus, ljudem po vsem svetu polagamo na srce, naj se zatečejo v naravo in objamejo drevo, mu izkažejo ljubezen in so tako tudi sami deležni ljubezni, prek družabnega omrežja priporoča vodstvo nacionalnega parka Apollonia, kjer poudarjajo, da je ena od človekovih največjih potreb stik z drugim bitjem.To pomanjkanje zadnje mesece občutijo predvsem starejši, ki so tudi sicer pogosto osamljeni, saj svojci zaradi preobilice dela radi pozabljajo nanje; objem drevesa je lahko zanje naravnost zdravilen, obenem pa priložnost za izlet v gozd, na lepše. Proč od strahov, ki jih sejejo covid-19, nevarnost okužbe in gneča v mestih.Že aprila so podobno začeli na Islandiji, kjer so prav tako vabili k objemanju dreves, v Izraelu pa sledijo njihovemu zgledu, odkar je novi koronavirus pri njih resno pokazal zobe in povzročil izjemen porast števila okužb, do zdaj so jih potrdili več kot 40.000. Zaščitne maske za obraz je obvezno nositi tudi na prostem, državljane pa prav tako pozivajo, naj se izogibajo stikov s starejšimi in jim prizanesejo z okužbo. Stik z naravo je zdaj zanje tako rekoč rešilen.