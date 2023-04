Objavljeni tajni dokumenti ZDA razkrivajo slabe novice za Ukrajino. So v velikih težavah?

Strogo zaupni dokumenti Pentagona, ki so pricurljali na družbena omrežja, kažejo pesimističen ameriški pogled na vojno stanje v Ukrajini. Pri tem poudarjajo ukrajinske težave z orožjem in zračno obrambo ter napovedujejo upočasnitev vojne v prihodnjih mesecih, piše CNN. Dokumenti naj bi bili datirani s februarjem in marcem, podrobno pa opisujejo vojaške pomanjkljivosti v Ukrajini, medtem ko se Kijev pripravlja na spomladansko protiofenzivo.

Več zaupnih dokumentov opozarja, da bo ukrajinska zračna obramba srednjega dosega za zaščito čet na prvi bojni liniji »popolnoma izčrpana do 23. maja«, kar nakazuje, da bo Rusija kmalu imela premoč v zraku in da bo Ukrajina morda izgubila sposobnost zbiranja kopenskih sil v protiofenzivi.

Dokumenti prav tako poudarjajo težave z rusko vojaško ofenzivo in napovedujejo, da bo rezultat v bližnji prihodnosti pat položaj med obema stranema. »Ruska ostra kampanja izčrpavanja v regiji Donbas se verjetno usmerja v pat položaj, kar bo preprečilo cilj Moskve, da letos zavzame celotno regijo,« je zapisano v enem od tajnih dokumentov.

Uradniki, ki so seznanjeni s situacijo, so za CNN povedali, da se zdi, da so dokumenti del dnevnih obveščevalnih sestankov, pripravljenih za visoke voditelje Pentagona, vključno z generalom Združenega štaba generalom Markom Milleyjem.

Dokumenti razkrivajo, da naj bi ameriška obveščevalna služba februarja letos opozorila, da Ukrajina morda ne bo mogla zbrati dovolj vojakov in orožja za svojo načrtovano spomladansko protiofenzivo in da bi bili lahko cilji, ki so si jih zadali neuresničeni - ponovno zavzetje območja, ki ga je osvojila Rusija.

Dokument z oznako »strogo zaupno« še pravi, da se Kijev sooča s precejšnjimi »primanjkljaji pri ustvarjanju in vzdrževanju sil« in bo zato verjetno dosegel le »skromne ozemeljske pridobitve«. Dokument opisuje stanja v začetku februarja, nejasno pa je, koliko je Ukrajini ob podpori članic Nata od takrat uspelo nadomestiti pomanjkljivosti.

Drugi dokument z datumom 23. februar, v katerega je imel vpogled Guardian, opisuje napredek pri izgradnji 12 »bojno verodostojnih« novih brigad za vodenje protiofenzive, opremljenih z 253 tanki in okoli 1500 drugimi oklepnimi vozili različnih vrst. Tri brigade naj bi ustanovili Ukrajinci sami, preostalih devet pa s pomočjo ZDA, zaveznikov in partnerjev. Načrtovane brigade v času nastanka dokumentov še zdaleč niso bile pripravljene, pet jih je moralo šele začeti usposabljanje. Šest brigad je imelo polovico ali manj opreme, ki so jo potrebovali.

Vojaški analitik: Smo v zadnji fazi bitke za Bahmut. Tako bi lahko Ukrajina izgubila

Profesor Michael Clarke, britanski vojaški in varnostni analitik, je opisal razmere v mestu Bahmut in pojasnil, kakšne razmere bi lahko Ukrajino prisilile k umiku. »Smo na koncu bitke in Ukrajina bi lahko v nekaj dneh izgubila dostop do pomembne ceste,« je povedal za Sky News. »V Donbasu so vsi osredotočeni na Bahmut, ker se Rusi zanj borijo že 10 mesecev,« je dodal.

»Pravzaprav sta se obe strani vrnili v Bahmut. Pred približno mesecem dni je bilo videti, da smo v končnici, a so se Ukrajinci premislili in se vrnili v Bahmut, dejansko so se nehali umikati. Zdi se, da smo spet v tej končnici. Rusi so bili na cesti E40 od ​​Bahmuta do Kramatorska in niso prišli prav daleč, a so se vrnili še v večjem številu,« pravi Clarke.

»In tako se zdaj borijo v središču mesta. Ključni problem za Kijev je, da imajo Ukrajinci le en izhod, in sicer na cesto T0504 proti jugozahodu. Ko bodo izgubili dostop do te poti, se bodo morali umakniti. Mislim, da bi se to lahko zgodilo v nekaj dneh,« zaključuje Clarke.