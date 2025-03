Objavili fotografijo: »Policija je imela zvočni top med protesti v Beogradu« (FOTO)

Podpredsednica srbske Stranke svobode in pravde Marinika Tepić je objavila fotografijo, na kateri naj bi bil prikazan zvočni top, ki naj bi ga policija uporabila med protesti 15. marca v Beogradu.

Na fotografiji se vidi policijska brigada ob stavbi skupščine in policijsko vozilo, na katerem je naprava, za katero Tepićeva trdi, da gre za zvočno orožje.

Opozicijska političarka Marinika Tepić je istega dne objavila fotografijo, ki naj bi prikazovala zvočni top na žandarmerijskem vozilu. Na novinarski konferenci je razkrila, da je srbsko notranje ministrstvo kupilo kar sedem naprav L-RAD450XL, in jih označila za orožje za psihološko in fizično mučenje protestnikov.

Predstavila je tudi uradni dokument, ki dokazuje, da je Ministrstvo za notranje zadeve kupilo skupno 16 naprav – sedem tipa L-RAD450XL in devet tipa 100. Zanje naj bi skupaj plačali 81 milijonov dinarjev (okoli 690 tisoč evrov). Po njenih besedah te naprave ne oddajajo zgolj siren, ampak lahko predvajajo tudi druge zvoke, kot so hrup letal ali kakršni koli drugi posneti zvoki.

Tepićeva trdi, da je bil nakup izveden s tajnim dogovorom v času ministra Aleksandra Vulina.

Njena stranka je že prej napovedala, da bo predstavila dokaze o tem, da je srbsko notranje ministrstvo prek podjetja SDPR kupilo zvočno orožje, ki je v Srbiji prepovedano. Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sicer priznal, da je bilo takšno orožje res kupljeno leta 2021, vendar trdi, da je še vedno zapakirano v skladišču, in nikoli ni bilo uporabljeno.

Sporna naprava

Sporni dogodek se je zgodil med protestom, ko so udeleženci za 15 minut obmolknili. Nenadoma je med množico nastala panika, več ljudi je začelo teči, pojavile so se domneve, da je bila uporabljena zvočna naprava, ki povzroča neprijetne in boleče učinke.

Notranje ministrstvo in vlada so te obtožbe zanikali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v intervjuju za televizijo Pink dejal, da »več ni predsednik, če je bil zvočni top res uporabljen«, poroča index.hr.

Pripadnik srbske žandarmerije, ki je želel ostati anonimen, pa je za časopis Danas izjavil, da je bilo 15. marca med velikim protestom v Beogradu razporejenih več zvočnih topov. Po njegovih besedah je bil eden od njih nameščen na vozilu za Narodno skupščino.

»Naprava je bila montirana na pokrovu motorja našega vozila Defender, ki mu interno pravimo Indijanec. Gre za vozilo brez strehe. Ob njem je stal operater, zadolžen za upravljanje. Poleg tega vozila je bilo parkirano še eno enako vozilo z enako napravo. Povedali so nam, da se bodo zvočni topovi uporabili, če bo potrebno, in kako naj ravnamo v primeru aktivacije,« je povedal.

Dodal je, da so bile naprave razporejene po več lokacijah v Beogradu in da obstajajo tudi mobilne različice, ki niso montirane na vozila.

»Vozilo je bilo skrito za ograjo okoli Skupščine, ki je bila tam zaradi gradbenih del, zato ga ni bilo mogoče videti. Naprava na koncu ni bila uporabljena, vendar so bili zvočni topovi razporejeni po mestu. Povedali so nam tudi, da je bila ena od naprav postavljena v bližini predsedniške palače,« je razkril in dodal, da ima vsaka enota žandarmerije v Beogradu, Novem Sadu, Kraljevu in Nišu po dva taka sistema, vendar jih do zdaj nikoli niso uporabili zunaj baze – vse do protestov.

»Traktorji, parkirani okoli Pionirskega parka, so bili postavljeni z namenom, da ublažijo učinek zvočnega topa, če bi bil uporabljen, saj so se v parku nahajali tudi naši ljudje,« je povedal.

»Garaža z napravami je trenutno zaklenjena«

Vir je še razkril, da so vozila z napravami trenutno v garaži, a je ta zaklenjena. »To, da so bila ta vozila tam, ni vedela le peščica ljudi, ampak velika večina pripadnikov žandarmerije,« je zaključil.