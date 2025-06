Objavili fotografijo morilca iz Gradca

Avstrijske oblasti iščejo odgovore, zakaj je 21-letni napadalec ubil 10 ljudi v svoji nekdanji srednji šoli, nato pa si vzel življenje, kar je bil eden najhujših nasilnih incidentov v sodobni zgodovini države. Avstrijska medija Heute in Kronen Zeitung sta objavila fotografijo morilca.

Policija je sporočila, da je bil moški oborožen s pištolo in šibrovko ter da je deloval sam. Preiskujejo njegov dom in spletno dejavnost v upanju, da bi našli sledi, zakaj je začel streljati v drugem največjem avstrijskem mestu, Gradcu, preden si je na šolskem stranišču sodil sam.

Morilec je bil nekdanji dijak šole, 21-letni Avstrijec

Arthur A., 21-letni Avstrijec iz kraja Kalsdorf v okolici Gradca, je v 15 minutah izvedel pokol. V šoli, ki jo je sam obiskoval, a je nikoli ni dokončal. Bil je prijavljen kot brezposeln na zavodu za zaposlovanje. Na dan tragedije je brez težav vstopil v dve učilnici – ena naj bi bila njegova nekdanja – in začel streljati z zakonito posedovano pištolo in šibrovko. Hladnokrvno je znova in znova streljal, ciljal dijake in učitelje. Telesa ranjenih in mrtvih so padala prekrita s krvjo, nekatera zadeta v glavo.

Pričevanja o napadu

»Dogodek je težko dojeti,« je povedal učitelj verouka Paul Nitsche, ki je zapustil učilnico, tik preden je napadalec poskušal vdreti vanjo, ter ga na kratko videl, kako s streli poskuša razbiti ključavnico na drugih vratih.

»Česa takega si prej nisem mogel predstavljati,« je dejal za javno televizijo ORF. »Ko sem tekel po stopnicah, sem si mislil: 'To ni resnično.'«

Nekateri avstrijski mediji poročajo, da se je mladi moški, čigar identiteta uradno še ni bila objavljena, počutil ustrahovanega, vendar tega policija za zdaj ni potrdila.

Potek preiskave

Avstrijske oblasti so sporočile, da osumljeni nikoli ni zaključil šolanja na tej ustanovi. Za sabo je pustil poslovilno pismo, vendar v njem ni razkril motiva za napad, je sporočila policija. Zjutraj so v njegovem domu našli improvizirano eksplozivno napravo, ki pa ni bila funkcionalna.

Franz Ruf, vodja Uprave za javno varnost, je dejal, da preiskava motiva hitro napreduje. »Trenutno nočemo špekulirati,« je povedal za ORF pozno zvečer v torek.

Od prvega klica policiji o strelih v šoli do razglasitve varnosti na kraju dogodka je minilo približno 17 minut, je še dodal Ruf.

Razprava o zakonodaji glede orožja

Avstrija ima po raziskavi neodvisnega projekta Small Arms Survey eno najmočneje oboroženih civilnih populacij v Evropi. Napad je sprožil pozive k zaostritvi zakonodaje o posedovanju orožja – poziv je med drugim podal tudi župan Gradca.

Policija je sporočila, da je bilo napadalčevo orožje zakonito, Ruf pa je dodal, da so avstrijski zakoni sicer strogi, vendar bodo – »če obstajajo pravne luknje, te morale biti zapolnjene.«

Posledice tragedije

Avstrijska policija je potrdila, da so žrtve našli tako znotraj kot zunaj šole ter na različnih nadstropjih. Približno deset ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje.

Država je razglasila tridnevno žalovanje, streljanje pa je povzročilo redko videno solidarnost med sicer ostro razdeljenimi političnimi strankami. Starši dijakov in sosedje šole se s tragedijo težko soočajo.

V torek zvečer se je na glavnem trgu v Gradcu zbralo več sto ljudi, da bi se poklonili žrtvam. Drugi so pred šolo puščali rože in prižigali sveče.