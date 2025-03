Objavila šokantne posnetke, ljudje besnijo! Oglasila sta se celo premier in minister za notranje zadeve (VIDEO)

Ameriška vplivnica Sam Jones bo morda obžalovala posnetek, ki ga je delila na družbenih omrežjih, čeprav ga je hitro odstranila.

Sam, ki sebe imenuje tudi biologinja za divje živali in okoljevarstvenica, je objavila več grozljivih posnetkov iz Avstralije. Oglasila sta se celo avstralski premier in minister za notranje zadeve, vplivnica pa bo morda prisiljena zapustiti Avstralijo, ker je kršila pogoje svojega turističnega vizuma.

Ogroženost živali

Jonesova, po rodu iz Avstralije, je objavila posnetek, na katerem zgrabi prikupnega mladiča vombata (gre za prikupne vrečarje, ki so v Avstraliji zaščitena vrsta), ga odnese proti avtu in se pred kamero pohvali, medtem ko mladičeva obupana mama teče za njo. Na koncu posnetka Jonesova vendarle izpusti mladiča. Mladički vombati imajo s svojimi materami močno vez in vsaka ločitev je lahko mučna in škodljiva, ob tem opozarjajo strokovnjaki.

Zahtevajo njen izgon

Jonesova je medtem zbrisala posnetek, deaktivirala profil na TikToku, njen profil na Instagramu pa je zdaj zaseben. Peticijo, ki zahteva Jonesovo izgon iz države, je doslej podpisalo več kot 10.000 ljudi. Avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke je dejal, da ministrstvo pregleduje njen vizum, da bi ugotovilo, ali je kršila pogoje bivanja, in predlagal, da morda ne bo mogla več dobiti dovoljenja za vstop v Avstralijo. »Komaj čakam, da zapusti Avstralijo, ne pričakujem, da se bo vrnila,« je povedal za CNN.

Predsednik vlade ima predlog

Avstralski premier Anthony Albanese je predlagal, naj Jonesova poskusi srečo z kako drugo avstralsko živaljo, za katero je večja verjetnost, da se bo borila. »Vzeti mladiča vombata njegovi materi je preprosto nezaslišano. Predlagam, da ta tako imenovana vplivnica morda poskusi z drugo avstralsko živaljo. Morala bi vzeti mladiča krokodila njegovi materi in videti, kako bo,« je dejal.