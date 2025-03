Objavil posnetek deklice (3) brez noge in zaprl usta Trumpovemu podpredsedniku (VIDEO)

Ukrajinsko-ameriški ekonomist, univerzitetni profesor ter ustanovitelj in rektor ameriške univerze v Kijevu Roman Sheremeta je na družbenem omrežju X objavil posnetek, ki ga je navdihnila izjava ameriškega podpredsednika J.D. Vance.

J.D. Vance je povedal, da so mu protestniki med sprehodom s triletno hčerko sledili in vzklikali Slava Ukrajini. Dodal je, da je to vznemirilo njegovega otroka.

JD Vance. FOTO: Brandon Bell Via Reuters

»Pričakujem, da si bo JD Vance ogledal ta posnetek. Včeraj se je pritožil, da je njegovo 3-letno hčerko prestrašila skupina protestnikov, ki so vzklikali "Slava Ukrajini". Nekatere od njih je celo označil za sranje. Hinavščina v njegovi izjavi je neverjetna. Njegove in Trumpove odločitve neposredno vodijo do tega, da ukrajinske otroke vsak dan ubijajo ruske rakete in brezpilotna letala. In kako bi imenovali osebo, ki to omogoča? Dekle na tem posnetku je izgubilo nogo v ruskem napadu. A kljub vsemu se še vedno smeji, še naprej živi. Ona je simbol neomajne moči ukrajinskega ljudstva, ki se bori proti čistemu zlu,« je ob tem zapisal.