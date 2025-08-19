Občinstvo navdušil kolibri na cvetu iz mivke (FOTO)

New York je večkulturno središče z ducati muzejev, stotinami parkov in milijoni ljudi, zato ni nič čudnega, da tam kar mrgoli najrazličnejših dogodkov, s katerimi si lahko meščani in turisti popestrijo konce tedna. Minulo soboto je bil med najbolj obiskanimi že 33. tradicionalno tekmovanje v kiparjenju iz peska Coney Island v Brooklynu.

Vstop na dogodek je bil kot vedno prost, med tekmovalci pa so bili tako posamezniki kot tudi različne organizacije. Tekmovanje je bilo odprto za vse starosti, udeleženci pa so se lahko pomerili z drugimi v štirih kategorijah: samostojni umetnik, skupina odraslih, družinska skupina ali polprofesionalni umetnik.

Nekatere skulpture so bile zelo realistične.

Ekipa akvarija je peščeno skulpturo posvetila želvaku Eltonu.

Najrazličnejše umetnine

Pod prsti tekmovalcev so nastajale najrazličnejše umetnine. Med drugim je bilo mogoče videti številne mačke, konje, kolibrije, slone, lignje, morske konjičke, hišice iz Spužija Kvadratnika in prizor iz legendarne grozljivke Krik. Za nekatere dih jemajoče podobe so poskrbeli tudi najmlajši udeleženci. Za eno od še posebno ganljivih skulptur je poskrbel newyorški akvarij. Njihova Oda Eltonu je bila posvečena morski želvi, ki so jo pred dvema tednoma izpustili nazaj v ocean.

Med samostojnimi zmagovalci je prvo mesto dosegel Tony Cusicanqui, ki je žirijo očaral s skulpturo slona. Ljubljenec občinstva je postal Ed Lam – iz peska je ustvaril podobo kolibrija na cvetu. Med družinami se je najbolje odrezala družina Fernande Perez. Zmago jim je prinesla skulptura Speča mačka.

Več umetnikov se je odločilo za upodobitev slona.

Med skulpturami odraslih je zmagala nekoliko srhljiva mojstrovina Kathy Nichols Kričim ... kričiš. Zmagovalci so prejeli simbolična darila sponzorja, lokalnega ponudnika hitre hrane. Na peščenem tekmovanju namreč šteje predvsem dobra zabava, in te, sodeč po posnetkih, ki so jih sodelujoči in obiskovalci objavljali na spletu, zagotovo ni primanjkovalo.