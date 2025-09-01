ORKAN ERIN

Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)

Med regijami, ki so jih prizadele nevihte s strelami, obilne padavine in orkanski sunki vetra, sta med drugim Italija in Francija.
Fotografija: Trenutek, ko potniško letalo 'pogoltne' supercelična nevihta. FOTO: Zajem Zaslona X
Trenutek, ko potniško letalo 'pogoltne' supercelična nevihta. FOTO: Zajem Zaslona X

Kamere letališča na Korziki so ujele srhljiv trenutek, ko je silovita nevihta, za katero meteorologi domnevajo, da je bila supercelična, povzročila skoraj neverjeten prizor – močan veter je skorajda odpihnil potniško letalo z vzletne steze.

Poglejte, kaj se bliža Evropi: Pričakujte vremensko dinamičen konec meseca ...

Dramatični posnetki prikazujejo letalo, ki se maje in bori, da bi ostalo na tleh, medtem ko ga sunki vetra skoraj prevrnejo. Letalo je obtičalo na vzletno-pristajalni stezi, osebje in potniki pa so morali ostati na svojih mestih, medtem ko je okoli njih divjalo neurje.

Nevihta je bila posledica orkana Erin, ki zadnje dni pustoši po Evropi. Med regijami, ki so jih prizadele nevihte s strelami, obilne padavine in orkanski sunki vetra, sta med drugim Italija in Francija, kjer so neurja izruvala drevesa, poškodovala hiše in povzročila poplave.

Izruvanih ogromno dreves, ulice pod vodo

V severni Italiji je silovita supercelična nevihta opustošila pokrajino Emilija - Romanja, izruvala več kot 250 dreves, zalila ulice in prisilila k evakuaciji vlakov v bližini Riminija, potem ko so odpadki in naplavine blokirali železniške tire. Močno je bilo prizadeto tudi osrednje območje Italije, vključno s Toskano, kjer so vetrovi lomili drevje in podirali drogove javne razsvetljave.

Meteorologi opozarjajo, da bodo nestabilne vremenske razmere še naprej pestile zahodno Evropo, vključno z Veliko Britanijo in Irsko, saj bodo ostanki orkana Erin tudi v prihodnjih dneh udarjali po Stari celini. Posnetek jasno kaže moč narave in opozarja, kako pomembno je upoštevati opozorila meteorologov, ko se približujejo skrajne vremenske ujme.

