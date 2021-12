Smrtonosni tornadi: satelitski posnetki razkrivajo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Tornadi, ki so v noči na soboto prizadeli več zveznih držav na jugu in srednjem zahodu ZDA, so zahtevali več deset življenj, od tega največ v Kentuckyju. Še naprej iščejo preživele, a je upanja vse manj. Največ žrtev je bilo v tovarni v Mayfieldu na zahodu Kentuckyja, kjer so delavci nočne izmene proizvajali in pakirali sveče. Delavci so se na hitro skušali zateči na varno, vendar je bilo za skoraj 20 ljudi prepozno.

Kentucky FOTO: Maxar Via Reuters

Ena od delavk je za lokalne medije povedala, da se je skušala skriti, pri tem je pogledala svojega zaročenca, ki ga naenkrat ni bilo več nikjer. Odnesel ga je veter in ga ubil. Iskalna akcija se nadaljuje, pomagajo si tudi z reševalnimi psi. Težave pa jim povzroča izpad mobilnega omrežja.

Kentucky so prizadeli štirje tornadi, od tega eden kar 320 kilometrov dolgo območje.

Porušena streha Amazonovega skladišča. FOTO: Maxar Via Reuters

Decembra po navadi zaradi mrzlega vremena ni toliko tornadov. Nekateri domnevajo, da gre za posledico podnebnih sprememb, saj je te dni po ZDA nenavadno toplo. Poleg smrtnih žrtev je Kentucky po besedah guvernerja verjetno ostal brez najmanj 1000 hiš, na tisoče odjemalcev je brez elektrike, nacionalna garda pa pomaga iskati preživele, ranjene in mrtve.

Arkansas, prej in po tornadu.. FOTO: Maxar Via Reuters

Najmanj šest smrtnih žrtev so do nedelje zvečer potrdili v Illinoisu, kjer je tornado razdejal distribucijski center Amazona v Eadwardsvillu, v Tennesseeju so potrdili najmanj štiri smrtne žrtve. V Arkansasu je tornado uničil dom za ostarele, v tej zvezni državi sta umrli najmanj dve osebi, tako tudi v Misuriju.

Opozorila za 55 milijonov ljudi

Ameriški vremenoslovci so v petek izdali opozorila pred tornadi za nekatera območja v Arkansasu, Tennesseeju, Kentuckyju, Misuriju in Illinoisu, ki ležijo v osrednjem oziroma jugovzhodnem delu ZDA.

V mestu so do tal porušeni celotni stanovanjski bloki, tornado je uničil številne hiše in poslopja. FOTO: Maxar Via Reuters

Po poročanju CNN je na tem območju, na katerem skupaj živi 55 milijonov ljudi, nastalo 19 tornadov. Zaradi divjanja narave okoli 157.000 ljudi nima električne energije.

»Zgodil se je klasičen trk različno toplih zračnih mas. Nevihte bodo vplivale na več kot polovico države,« je dejal vremenoslovec Gene Norman. Severne predele ZDA pa je v četrtek zajelo močno sneženje, ki bi se v soboto lahko še okrepilo.