Ob teh posnetkih boste dobili kurjo polt: Etna znova izbruhnila, turisti brezglavo bežijo (VIDEO)

Vulkan Etna na italijanskem otoku Sicilija je zjutraj znova izbruhnil in v zrak izbruhal velik oblak pepela in plinov. Prizorišče dramatičnega dogodka so posnele številne kamere, medtem ko so prestrašeni turisti bežali pred silami narave, poroča Jutarnji.

Kot pojasnjuje italijanski vulkanološki inštitut (INGV), gre za t. i. strombolijsko erupcijo – zmerno eksplozivno izbruhavanje bazaltne magme, ki vsebuje srednjo količino plinov. Za tovrstne erupcije je značilno, da ne pride do enega velikega izbruha, temveč magma prodira na površje na več mestih hkrati, brez stalnega in visokega eruptivnega stebra.

Strombolijske erupcije so lahko zaradi velikih količin žarečega materiala izredno spektakularne. Po njih je poimenovan tudi vulkan Stromboli – prav tako na Siciliji – ki je znan po takšnem vzorcu delovanja.

Turisti v paniki

Etna, ki velja za enega najdejavnejših vulkanov v Evropi, je nazadnje izbruhnila pred manj kot mesecem dni. Tokratni izbruh je že sprožil plaz objav na družbenih omrežjih in v medijih, kjer si uporabniki delijo posnetke veličastnega prizora, ki ga spremljajo bučanje in oblaki dima. Na nekaterih videoposnetkih je videti tudi turiste, ki v paniki bežijo s prizorišča.

Oblasti za zdaj ne poročajo o poškodovanih, a prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti in spremljanju napotkov civilne zaščite. Letalski promet na območju vzhodne Sicilije ostaja pod strogim nadzorom zaradi nevarnosti pepela v zraku.