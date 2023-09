Ob ruševinah nebotičnikov je zrasel kulturni center

Na jugu Manhattna, blizu prizorišča terorističnih napadov 11. septembra 2001, so uradno odprli nov center uprizoritvenih umetnosti, kar je zadnji del obnove porušenega območja Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Kulturno dvorano v obliki kocke so odprli newyorška guvernerka Kathly Hochul, župan mesta New York Eric Adams ter predstavniki umetnosti in kulture.

Center uprizoritvenih umetnosti, za katerega so porabili pol milijarde evrov, obsega 129.000 kvadratnih metrov površine. Poslopje je obdano s skoraj 5000 marmornatimi ploščami in ima tri glavne dvorane: John E. Zuccotti Theater s 450 sedeži, Mike Nichols Theater z 250 sedeži in Doris Duke Foundation Theater z 99 sedeži. Fleksibilna zasnova omogoča združevanje prostorov, tako da se skupna zmogljivost poveča na 950 sedežev.

Nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg je za center prispeval 130.000 evrov, projekt pa je skoraj v celoti financiran z zasebnimi donacijami. »Umetnost je srce New Yorka, zaradi česar je ta svetilnik za ljudi po vsem svetu, spodnji Manhattan pa je bil vedno križišče sveta in kotel ustvarjalnosti,« je Bloomberg dejal na otvoritveni slovesnosti.

Maketa po zamisli arhitekta Franka Gehryja FOTO: CTV News/Wikimedia Commons

Številne zamude

Tako kot pri celotni obnovi območja WTC, ki so ga leta 2001 uničili pripadniki Al Kaide, so zamujali tudi s kulturno dvorano. Bila je del glavnega načrta, ki ga je sloviti poljsko-ameriški arhitekt Daniel Libeskind zasnoval za celotno območje, zgradil pa naj bi jo njegov kolega, kanadsko-ameriški arhitekt Frank Gehry. Toda po številnih zapletih so bili načrti odloženi.

Med obnovo je bila pozornost usmerjena v novo stolpnico WTC in podzemno železniško križišče ter nakupovalni center, kar je zasnoval španski arhitekt Santiago Calatrava. Leta 2015 je arhitekt Joshua Ramus zmagal na mednarodnem projektnem natečaju, milijarder Ronald Perelman je doniral 75 milijonov dolarjev in projekt je znova zaživel. Mimogrede, center nosi njegovo ime.

Z donacijami milijarderjev, kot sta Perelman in Bloomberg, je bila stavba na vogalu ulic Fulton in Greenwich vendarle dokončana. V prvi sezoni so načrtovani predstava igralca Laurencea Fishburna in uprizoritev muzikala Mačke, v programu otvoritvene sezone pa je navedenih še več drugih vidnih ustvarjalcev, kot so koreograf Bill T. Jones, dramatik David Henry Hwang, pesnik Marc Bamuthi Joseph, plesalka in koreografinja Jenn Freeman ter vsestranska umetnica Laurie Anderson.