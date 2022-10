Ob rojstvu so rekli, da ne bosta preživeli: za zdravnike sta uganka (VIDEO)

Abby in Brittany Hensel sta siamski dvojčici, katerih življenjska zgodba navdihuje mnoge od trenutka, ko sta pred 32 leti prišli na svet in so njunima staršema povedali, da ne bosta preživeli niti prve noči.

Imata redko zdravstveno stanje, pri katerem se eno oplojeno jajčece v maternici ne loči pravilno v celoti.

Ko govorimo o notranjih organih, imata siamski dvojčici dve srci, dva želodca, tri ledvice in štiri pljuča. Po drugi strani pa si delita jetra, prsni koš, imata skupen krvožilni sistem in le delno ločen živčni sistem. Abby in Brittany imata od pasu navzdol skupne organe, vključno s črevesjem, mehurjem in reproduktivnimi organi.

Njuni starši nikoli niso razmišljali, da bi ju ločili zaradi strahu, da bi ena ali obe umrli ali ostali invalidni.

Pravzaprav njuna mati Patti sploh ni vedela, da pričakuje dvojčka, dokler se deklici nista rodila. Tudi zdravniki niso razumeli resnosti situacije. Vse do poroda.

»Pediater je rekel, da sta bili zraščeni skupaj in da imata dve glavi,« se je Patti Hensel pred leti spominjala v intervjuju za Daily Mail. »Ko smo jih prvič videli, so se nam zdeli čudoviti.«

Uganka za zdravnike

Njuna anatomija je za zdravnike še vedno skrivnost, vsaka od njiju ne čuti dotikov na nasprotni strani telesa. Ko se ena od dvojčič rokuje, druga tega ne čuti. Druga drugi zaključujeta stavke in bereta misli, medtem ko sta njuni telesi popolnoma usklajeni.

Starša sicer o njima nista želela javno govoriti, dokler nista sami želeli tega. Svet ju je na malih zaslonih prvič spozna leta 1996, ko ju je v svoji oddaji gostila Oprah Winfrey.

Igrali sta tudi v več dokumentarnih filmih in govorili o svojem vsakdanjem življenju in o tem, kako sta se kljub različnim zanimanjem naučili živeti izpolnjujoče življenje: Abby ima na primer rada matematiko, medtem ko je Brittany rojena pisateljica, piše National Geographic.

Normalno živita

V mnogih pogledih Abby in Brittany živita normalno življenje. Hodili sta v šolo in sta zelo družabni.

V prid temu, da obema premagovanje življenjskih ovir ne predstavlja težav, je tudi opravljen vozniški izpit. Po srednji šoli sta se vpisala na univerzo Bethel v Arden Hillsu, kjer sta leta 2012 diplomirali, danes pa živita mirno življenje in delata kot učiteljici.