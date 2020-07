Ob obletnici genocida v Srebrenici: Tovrstna grozodejstva se ne smejo ponoviti

Srebrenica mora ostati v našem spominu kot opomin mednarodni skupnosti, da se tovrstna grozodejstva ne smejo nikoli več ne ponoviti ne dopustiti. Zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov sta nesprejemljiva, je ob 25. obletnici genocida v Srebrenici poudarilo zunanje ministrstvo (MZZ).



Na zunanjem ministrstvu pričakujejo, da bo letošnja obeležitev obletnice usmerjena tudi v prihodnost. Slovenija si prizadeva za proces pomiritve na območju nekdanje Jugoslavije in za stabilnost Zahodnega Balkana v celoti. Spravni proces je ključen za sožitje in medsebojno zaupanje med narodi ter evropsko prihodnost regije, so v sporočilu za javnost zapisali na MZZ.



Letos mineva 25 let od genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8.000 Bošnjakov. V državah članicah Evropske unije 11. julij od leta 2009 obeležujejo kot evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.



Danes bo v spominskem centru v Potočarih blizu Srebrenice potekala osrednja spominska slovesnost, ki pa bo zaradi ukrepov ob pandemiji covida 19 okrnjena. Pokopali bodo samo devet žrtev genocida, tuji državniki pa bodo navzoči na daljavo. Po napovedih MZZ se bo komemoracije v imenu Slovenije virtualno udeležil predsednik republike Borut Pahor, ki bo zbrane tudi nagovoril.