Ob Kamčatki treslo z magnitudo kar 8,8

Močan potres z magnitudo 8,8 je bil v sredo približno 136 kilometrov jugovzhodno od ruskega polotoka Kamčatka. Gre za potres, ki je po podatkih ameriškega geološkega zavoda celo močnejši od uničujočega potresa, ki je leta 2011 prizadel japonsko Fukušimo.

Cunamiji, ki jih je potres izzval, so visoki tudi do štiri metre. Panika in evakuacije so bile v številnih krajih v bližini Tihega oceana na Japonskem, v Rusiji, v ZDA in nekaterih državah Južne Amerike. Na Fukušimi so evakuirali zaposlene v jedrskih elektrarnah. Valovi cunamija so že prispeli do Havajev. Kitajska opozarja na prihod do enega metra visokih valov na vzhodni obali.

Cunami je poplavil obalo v Severo-Kurilsku. FOTO: Geophysical Survey Of The Russia Via Reuters

Zgodilo se je nekaj čez polnoč po srednjeevropskem času pod Beringovem morjem na globini okoli 20 kilometrov. Odkar beležimo potrese, je tokratno tresenje zemlje po moči prehitelo le pet potresov. Gre za najmočnejši potres na območju Kamčatke od leta 1952.

9,5 po Richterjevi je bil najmočnejši doslej.

Najmočnejši potres v zgodovini človeštva

Na redko poseljenem ruskem polotoku so prebivalci regionalne prestolnice Petropavlovsk-Kamčatski zbežali na ulice, ruski mediji so poročali tudi o krajših izpadih elektrike in telefonskih omrežij.

Na ruskem otoku Sahalin so vse prebivalce ob obali že ponoči evakuirali. Tamkajšnje oblasti so razglasile izredne razmere na Kurilskih otokih, kjer so valovi poškodovali številne objekte in povzročili poplave. Na ruskem Daljnem vzhodu je bilo ranjenih več ljudi, nekateri so se poškodovali med evakuacijo.

Območje ob obali ruskega Daljnega vzhoda je že pred 10 dnevi streslo več potresov, sledila so opozorila pred cunamiji, vendar so jih kasneje preklicali. Na Kamčatki se stikata pacifiška in severnoameriška tektonska plošča, zaradi česar je nevarnost potresov tam velika.

Najmočnejši potres v zgodovini človeštva se je zgodil 22. maja 1960 v Čilu in je imel magnitudo 9,5 po Richterjevi lestvici.