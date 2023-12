Ob čudesih starega veka upodobili turiste

Razen velike piramide v Gizi jih nikoli več ne bomo videli v živo, je pa sedmerica svetovnih čudes starega veka zdaj zaživela na slikah, ki jih je ustvarila umetna inteligenca.

Fotografije so izdelane z generatorjem midjournej, UI pa je poskrbela, da so prizori videti tako, kot bi čudesa danes še stala. Na fotografijah tako ne manjka radovednih turistov, ki si z začudenjem ogledujejo monumentalne zgodovinske spomenike. Vprašanje pa je, ali gre za sodobne turiste, saj ni nikjer videti fotografiranja z mobilnimi telefoni, kaj šele snemanja razvpitih selfiejev.

Artemidin tempelj, kakršen naj bi bil, če se ne bi zrušil.

Kako so izginile te kultne človeške umetnine? Rodoški kolos, bogu sonca Heliju posvečen 33 metrov visok kip iz leta 280 pred našim štetjem, je bil uničen v potresu leta 226 pred našim štetjem. Obnovili ga niso zaradi prepričanja, da se je kip zrušil, ker so užalili boga. Za viseče babilonske vrtove še vedno ne vemo, kje točno naj bi bili. Obstaja možnost, da so bili samo mit.

Turisti v rokah nimajo mobilnih telefonov.

Zevsov kip v Olimpiji, prevlečen s slonokoščenimi in zlatimi ploščami, visok okoli 13 metrov, je bil uničen v 5. stoletju. Podatki o njegovi obliki so znani le iz antičnih grških opisov in podobe na kovancih. Okoli 100 metrov visok aleksandrijski svetilnik je, poškodovan v treh potresih med letoma 956 in 1323, postal ruševina. Artemidin tempelj, ki stoji v današnji Turčiji, je bil trikrat popolnoma obnovljen pred končnim uničenjem leta 401.

Mavzolej v Halikarnasu je bil zadnji od preživelih šestih uničenih čudes. Uničili so ga zaporedni potresi od 12. do 15. stoletja.